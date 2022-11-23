عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

على خطى ليفربول.. مُلّاك مانشستر يونايتد يُعلنون بيع النادي رسميًا

مانشستر يونايتد
مانشستر يونايتد

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، عن رغبة عائلة جليرز، مُلاك الشياطين الحمر، في بيع النادي في بيان رسمي.

تعرف على وجهة رونالدو المقبلة بعد مغادرته مانشستر يونايتد

برناردو سيلفا معلقاً على أزمة رونالدو مع مانشستر يونايتد: مسألة فردية

وجاء البيان كالتالي:.

تهدف هذه العملية إلى تعزيز نمو النادي في المستقبل، ويتمثل الهدف النهائي لها فى وضع النادي فى المكان الذى يؤهله لاستغلال فرص النجاح داخل الملعب وعلى الصعيد الاقتصادي والتجاري كجزء من هذه العملية، سيقوم مجلس الإدارة بدراسة كل البدائل الاستراتيجية، والتى تتضمن استثمارات جديدة في النادي، أو بيعه، أو معاملات أخرى تكون الشركة طرفًا فيها، كما ستتضمن تقييمًا لعدد من المبادرات التي تهدف إلى تقوية النادي، ومن بينها مبادرات لتطوير الاستاد والبنية التحتية ودخول النادي آفاقًا جديدة فيما يتعلق بالنشاط الاقتصادي والتجاري في مختلف دول العالم، وكل ذلك فى إطار تعزيز النجاح طويل الأجل لفرق الرجال والسيدات والأكاديمية بالنادي، وجلب الفوائد للجماهير وأصحاب المصلحة الآخرين.

وكانت عائلة جليرز قد حصلت على الحصة الأغلبية في نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي منذ عام 2005.

وكان مُلاك نادي ليفربول الإنجليزي، المحترف في صفوفه محمد صلاح، أعلنوا رغبتهم في بيع النادي.

النادى مانشستر يونايتد الشياطين الحم نادى ليفربول ليفربول محمد صلاح عائلة جليرز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول قرار من تركي آل الشيخ احتفالا بفوز السعودية علي الأرجنتين

ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم والجرام يكسر حاجز الـ 1500 جنيه

قرار عاجل من الأمير محمد بن سلمان بعد إصابة لاعب منتخب السعودية

اجتماع مجلس الوزراء السعودي.. 12 قرارا عاجلا من خادم الحرمين الشريفين

غرامة 10 % حال السداد نقدا .. 5 مدفوعات تحصل إلكترونيا

ولي العهد السعودي يأمر بنقل الشهراني إلى ألمانيا بعد إصابته أمام الأرجنتين

لا تبيعه.. تحذير عاجل من شعبة الذهب للمواطنين بشأن الأسعار

السعودية تعلن غدا الأربعاء إجازة لجميع الموظفين في كافة قطاعات المملكة

ترشيحاتنا

لن يعرف الخوف والقلق طريقهما لقلبك.. 6 آيات في القرآن تجلب لك السكينة

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك اليوم الأربعاء 23-11-2022

بالأبيض.. نجمات خطفن الأنظار في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي |شاهد

حاتم خيمي يكشف سر تطور المنتخب السعودي

شاهد.. نجمات خالفن قرار مهرجان القاهرة السينمائي بالالتزام بملابس محتشمة على السجادة الحمراء

الفنانة «فيدرا» تظهر بفستان مطرز بالذهب في ختام مهرجان القاهرة السينمائي |شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبرزها خفض سكر الدم..مشروب احذري تناوله على معدة فارغة يسبب مخاطر كارثية

3 أندية كبرى تطلب التعاقد مع رونالدو بعد الرحيل عن الشياطين الحمر

بفستان ارتدته قبل 19 عامًا.. نيكول سابا تثير الجدل على السجادة الحمراء|شاهد

نشرة الصحة والمرأة: هل سيخرج الشهرانى من كأس العالم|إليك مدة العلاج.. هبة قطب فى مهرجان القاهرة السينمائي

فيديو

مبلغ ضخم.. زينة تقتنص من أحمد عز مصاريف نجليهما المدرسية

نهاية القصة.. مانشستر يونايتد يعلن رحيل رونالدو بأثر فوري

صدمة ميسي وقرار تركي آل الشيخ.. فوز السعودية على الأرجنتين| تغطية خاصة

ارتفاع نسب الطلاق إلى حالتين كل دقيقة .. تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رمضان طنطاوي

وماذا بعد كوب 27 ؟

د. هشام فريد

مؤتمر المناخ بين الحقيقة والنجاح والتمني

د.هادي التونسي

إسطنبول والاستفادة من تجربة تركيا السياحية

نهال علام

البطل.. شخصية مصر

مني أحمد

فيروزة لبنان

د. صموئيل عصام

فاعلية إدارة الأداء للمؤسسات الحكومية

إلهام أبو الفتح

كل سنة وأنت طيب وبخير يا ريس

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان 11

اﻟﻤﺰﻳﺪ