على خطى ليفربول.. مُلّاك مانشستر يونايتد يُعلنون بيع النادي رسميًا

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، عن رغبة عائلة جليرز، مُلاك الشياطين الحمر، في بيع النادي في بيان رسمي.

وجاء البيان كالتالي:.

تهدف هذه العملية إلى تعزيز نمو النادي في المستقبل، ويتمثل الهدف النهائي لها فى وضع النادي فى المكان الذى يؤهله لاستغلال فرص النجاح داخل الملعب وعلى الصعيد الاقتصادي والتجاري كجزء من هذه العملية، سيقوم مجلس الإدارة بدراسة كل البدائل الاستراتيجية، والتى تتضمن استثمارات جديدة في النادي، أو بيعه، أو معاملات أخرى تكون الشركة طرفًا فيها، كما ستتضمن تقييمًا لعدد من المبادرات التي تهدف إلى تقوية النادي، ومن بينها مبادرات لتطوير الاستاد والبنية التحتية ودخول النادي آفاقًا جديدة فيما يتعلق بالنشاط الاقتصادي والتجاري في مختلف دول العالم، وكل ذلك فى إطار تعزيز النجاح طويل الأجل لفرق الرجال والسيدات والأكاديمية بالنادي، وجلب الفوائد للجماهير وأصحاب المصلحة الآخرين.

وكانت عائلة جليرز قد حصلت على الحصة الأغلبية في نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي منذ عام 2005.

وكان مُلاك نادي ليفربول الإنجليزي، المحترف في صفوفه محمد صلاح، أعلنوا رغبتهم في بيع النادي.