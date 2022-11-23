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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إصابة مسن في حادث اصطدام قطار به بأسوان

قطار- ارشيفية
قطار- ارشيفية

تعرض مسن للإصابة فى حادث اصطدام قطار أثناء عبوره شريط السكة الحديد بمحطة المحاميد بحري التابعة لمركز إدفو شمال  أسوان

وكان قد تلقى مأمور مركز شرطة إدفو شمال أسوان إخطاراً يفيد بوقوع حادث اصطدام قطار بشخص أثناء عبوره شريط السكة الحديد بمحطة المحاميد بحري التابعة لدائرة المركز، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصاب إلى مستشفى إدفو العام لتلقى العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

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إصابات متفرقة 

وكان قد لقى شخص مصرعه فى حادث إنقلاب سيارة نقل ثقيل "مقطورة" بالطريق الصحراوي الغربي أسوان / القاهرة.

وكانت تلقت غرفة عمليات النجدة في أسوان إخطاراً يفيد بوقوع حادث إنقلاب سيارة نقل ثقيل "مقطورة" بالطريق الصحراوي الغربى أسوان / القاهرة ، وتحديدًا عند الكيلو 80 بالقرب من مركز إدفو شمال المحافظة مما أسفر عن مصرع شخص، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل الجثة إلى مشرحة إدفو العمومية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وكانت قد لقيت طالبة مصرعها مساء اليوم الثلاثاء نتيجة دهسها أسفل عجلات القطار أثناء عبورها شريط السكة الحديد عند مزلقان رؤوف بمدينة كوم أمبو شمال أسوان.

مصرع طالبة أسفل عجلات القطار في أسوان

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حوادث متنوعة

وكانت قد تلقت غرفة عمليات النجدة في أسوان إخطاراً بمصرع طالبة في المرحلة الثانوية عقب دهسها تحت عجلات قطار وتحديدًا بمزلقان رؤوف بمدينة كوم أمبو شمال المحافظة، وعلى الفور تم الدفع بسيارة الإسعاف لنقل الجثة إلى المشرحة لعرضها على الطبيب الشرعي، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.

وكان قد تعرض شخصين لإصابات متفرقة بالجسم نتيجة وقوع حادث إنقلاب سيارة ميكروباص بطريق مدينة أبوسمبل جنوب أسوان. 

وكانت قد تلقت غرفة عمليات النجدة في أسوان إخطاراً يفيد بوقوع حادث إنقلاب سيارة ميكروباص بطريق أبو سمبل جنوب المحافظة عند الكيلو 30، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهما.

وانتقلت الجهات الأمنية إلى مكان الحادث لمعاينته واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ورفع أثاره من الطريق لتيسر الحركة المرورية أمام المارة.

وبانتقال سيارات مرفق أسعاف أسوان تبين أن المصابين حالتهم الصحية مستقرة ورفضوا نقلهم إلى المستشفى، وتم إجراء الكشف الطبي والإسعافات الأولية اللازمة لهم بواسطة المسعفين التابعين للمرفق في مكان الحادث.

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