اتفاق بين اتحاد عمال مصر وكندا لتبادل الخبرات النقابية والتعاون الاقتصادي بين الطرفين|صور

على هامش مؤتمر المناخ cop27

اتفق عمال مصر وكندا علي ضرورة تبادل الخبرات النقابية، وتبني المواقف الدولية الواحدة والدفاع عن حقوق عمال الطرفين، ودعم التوجه نحو التعاون الاقتصادي بين الطرفين، باعتبار ان العمل النقابي يتطلب الحفاظ علي مصالح العمل والعمال معًا.

جاء ذلك خلال لقاء محمد جبران رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال؛ بوفد اتحاد عمال القطاع الخاص الكندى والذي يمثل اتحاد عمال الأغلبية بكندا؛ على هامش مشاركته بمؤتمر المناخ cop27 والذى استضافته مدينة شرم الشيخ المصرية تحت رعاية الرئيس السيسي.



حضر اللقاء عماد حمدى أمين العلاقات الدولية باتحاد نقابات عمال مصر؛ ورئيس النقابة العامة للعاملين بالكيماويات ؛ ومن الجانب الكندى سارى سارنين، امين الصندوق المساعد للاتحاد الكندى ورئيس نقابة النقل، ورايموند تيبرت امين السلامة والصحة المهنية بالاتحاد الكندى ورئيس نقابة الاتصالات.



استعرض جبران ، الحديث عن اتحاد عمال مصر قائلا: إن هذه الاتحاد العريق تأسس عام ١٩٥٧ من اجل الدفاع عن حقوق العمال فى مصر، والذى يضم فى عضويته العاملين في ٢٧ نقابة عامة، بجانب المؤسسة الثقافية العمالية، والمؤسسة الاجتماعية العمالية إلى جانب الجامعة العمالية؛ وقرية الأحلام بالساحل الشمالي.

وأوضح عماد حمدى، أن هذا اللقاء يأتي في اطار الرؤية الجديدة نحو الانطلاق في العلاقات الدولية الداعمة لرؤية الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.

من جانبها استعرضت سارى سارنين، أمين الصندوق المساعد للاتحاد الكندى؛ الحديث عن اتحاد عمال القطاع الخاص بكندا، مشيرة الي انه اكبر اتحاد فى كندا والذى تم تأسيسية عام ٢٠١٢ کدمج بين عمال السيارات الكنديين والاتصالات والطاقة وعمال الورق، ويضم فى عضويته ٣١٥ ألف عامل منتسبين في صناعات مختلفة، حيث يضم الاتحاد الكندى العديد من النقابات، وعلي رأسها البترول ،والكيماويات، والمناجم ، والاتصالات، والنقل البرى و الجوى، وصيد الأسماك.

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