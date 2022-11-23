حالة من عدم استقرار الطقس تضرب الأردن في هذا التوقيت

تكون الأجواء لطيفة الحرارة في الأردن أغلب المناطق نهار اليوم الاربعاء، ومعتدلة في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، والرياح شرقية خفيفة السرعة.

مساءً وليلاً: تتأثر المناطق الشرقية والجنوبية الشرقية من المملكة بحالة ضعيفة من عدم الاستقرار حيث تسود، أجواء باردة في أغلب المناطق ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة وهناك احتمال في ساعات الليل لتساقط زخات من المطر في شرق وجنوب شرق المملكة قد يصحبها الرعد احيانا، والرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة.

وتحذر دائرة الأرصاد الجوية من خطر تشكل الضباب في ساعات الصباح الباكر فوق المرتفعات الجبلية العالية و احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية.

أما يوم غد الخميس، فتبقى المملكة ضمن حالة من عدم الاستقرار الجوي ويحتمل في ساعات الصباح تساقط زخات من المطر في شرق المملكة قد يصحبها الرعد احيانا، قد تمتد الى اجزاء من المناطق الشمالية والوسطى والرياح غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات وتكون مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 22 - 10 درجات مئوية، وفي غرب عمان 20 - 8، وفي المرتفعات الشمالية 18 - 9، وفي مرتفعات الشراة 20 - 7، وفي مناطق البادية 22 - 10، وفي مناطق السهول 23 - 11، وفي الأغوار الشمالية 29 - 18، وفي الأغوار الجنوبية 31 - 20، وفي البحر الميت 30 - 19، وفي خليج العقبة 30 - 18 درجة مئوية.