تألق أمام أستراليا.. جيرو يطارد هنري في صدارة هدافي منتخب فرنسا

استهل منتخب فرنسا حملة الدفاع عن لقبه بطلًا لكأس العالم، بفوزه العريض على أستراليا بأربعة أهداف مقابل هدف في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس العالم 2022 بقطر.

منتخب أستراليا كان البادئ بالتسجيل في شباك منتخب فرنسا بهدف أول جاء في الدقيقة العاشرة عن طريق كريج جودوين من متابعة للكرة العرضية التي أرسلها ماثيو ليكي من الجهة اليمنى، ليمنح بلاده التقدم.

إصابة مدافع فرنسا

وتعرّض لوكاس هيرنانديز مدافع منتخب فرنسا للإصابة أثناء مراوغته من جودوين أثناء الهدف، ليتم استبداله بشقيقه ثيو هيرنانديز.

وسجّل أدريان رابيو هدف التعادل لمنتخب فرنسا في الدقيقة 27 بتسديدة رأسية من متابعة للكرة العرضية التي أرسلها ثيو هيرنانديز من الجهة اليسرى.

واستطاع الفرنسي أوليفيه جيرو تسجيل الهدف الثاني لمنتخب فرنسا في الدقيقة 31 من متابعة لتمريرة زميله أدريان رابيو.

وأضاع مبابي نجم منتخب فرنسا فرصة محققة للتسجيل في الدقيقة 45 عندما تلقى كرة عرضية من أنطوان جريزمان، لكنه سدد الكرة فوق المرمى بشكل غريب.

وتصدى القائم الأيسر لمرمى منتخب فرنسا لرأسية إيريفين لاعب أستراليا في الدقيقة 46، لينتهي الشوط الأول بتقدم أبطال العالم بهدفين لهدف.

كيليان مبابي سجل ثالث أهداف منتخب فرنسا في الدقيقة 68 بضربة رأسية من متابعة للكرة العرضية التي أرسلها عثمان ديمبلي من الجهة اليمنى، ليجعل النتيجة 3-1 لصالح بلاده.

وعاد أوليفيه جيرو ليسجل الهدف الثاني له والرابع للديوك الزرقاء في الدقيقة 72 بضربة رأسية من متابعة للكرة العرضية التي أرسلها كيليان مبابي.

جيرو يطارد هنري

أوليفيه جيرو مهاجم منتخب فرنسا نجح فى الوصول الى تسجيل هدفه الـ 50 مع فرنسا في مسيرته وهدف واحد فقط يفصله عن معادلة مواطنه تيري هنري الهداف التاريخي لمنتخب الديوك الزرقاء.

أوليفيه جيرو على بعد هدف واحد فقط من خطف لقب الهداف التاريخي لمنتخب فرنسا المسجل باسم تييري هنري برصيد الذى يملك رصيدًا من الأهداف بـ 51 هدفاً.

انتصار منتخب فرنسا وضع الديوك الزرقاء في صدارة المجموعة الرابعة برصيد 3 نقاط، فيما تجمد رصيد أستراليا عند صفر من النقاط في المركز الرابع والأخير.