لو عايز نت سريع وميفصلش.. اشتر iPhone وأنت مغمض

يعتمد اختيار الهاتف الذكي على العديد من العوامل. فكل المستخدمين حول العالم لديهم أسبابهم الخاصة لاختيار هاتف ذكي معين. يختار بعض الأشخاص هاتفًا معينًا لأنهم يحبون العلامة التجارية ، والبعض الآخر يختار التصميمات ، والبعض الآخر يلجأ أيضًا إلى المواصفات.

وبالحديث عن المواصفات ، تعتبر سرعة الإنترنت من أهم الأشياء التي يبحث عنها المستخدمون خاصة في عصر 5G، فيريد الجميع تقريبًا هاتف 5G في الوقت الحالي لزيادة سرعة الإنترنت، بحسب ما ذكره موقع جيز شينا التقني.

لكن حقيقة أن هاتفًا معينًا يحتوي على تقنية ال 5G لا يجعله الأفضل من حيث سرعة الإنترنت، ذلك على الرغم من أن 5G أفضل بكثير جدا من ناحية السرعة إذا تمت مقارنتها بتقنية ال 4G.

ووفقًا لتقرير من Ookla ، وهي شركة متخصصة في تحليل الشبكة ، فإن هاتف iPhone 14 Pro Max هو الخيار الأول إذا كنت تريد هاتفًا يتمتع بأعلى سرعة إنترنت، خاصة لسكان بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية.

حيث أجرت Ookla اختبار لسرعة الإنترنت 5G على هواتف مختلفة في جميع البلدان العشرة وهذه الدول العشرة هي الدول التي لديها أجهزة 5G الأكثر اتصالاً.

وفي الاختبار ، احتل هاتف iPhone 14 Pro Max المرتبة الأولى في بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية، بينما يحتل في المركز الثاني هاتف iPhone 14 Pro.