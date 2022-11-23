عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

مش هيحصل الموسم التالي | إنذار عاجل من التموين للمزارعين بشأن الأرز

صدى البلد

طالبت وزارة التموين والتجارة الداخلية الفلاحين وأصحاب الحيازات الزراعية، والمنزرعة لـ الأرز الشعير لموسم 2022 بضرورة الالتزام التام بنص ما ورد بالقرار الوزاري رقم 109 لسنة 2022 لتنظيم عملية التداول والتعامل على ‏الأرز الشعير المحلي لهذا الموسم.

وأشار القرار في بنوده الى إلزام المزارعين بتوريد طن أرز شعير عن كل فدان ‏مزروع حيث أن انتاجية الفدان تتراوح من 3.5 إلي 4 أطنان أرز شعير وبالتالي تستهدف الوزارة الحصول على 25% من الكميات، التي تم حصادها لتحقيق الوفرة والإتاحة المطلوبة وزيادة المعروض من هذه السلعة الاستراتيجية بكميات وأسعار عادله في المنظومة التموينية وللأسواق الحره طوال العام.

عقوبة الامتناع عن ‏التسليم

وفي حالة الامتناع عن ‏التسليم يعاقب المزارع بعدم السماح له بزراعة الأرز في العام التالي إضافة ‏إلى عدم صرف الأسمدة والمبيدات الزراعية المدعمة لمدة عام لكافة أنواع ‏الزراعات، ويعد عدم التسليم مخالفة تموينية ويتم حساب قيمة الأرز الشعير ‏غير المسلم بمبلغ عشرة آلاف جنيه لكل طن ويلتزم بسدادها كل من يمتنع ‏عن تسليم الكميات المحددة.

وشددت وزارة التموين على كافة المتعاملين في منظومة توريد الأرز الشعير والأبيض بأهمية تطبيق كافة القرارات والتوجيهات الصادرة من رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التموين والتجارة الداخلية والمنظمة لقواعد عمل منظومة التوريد لموسم 2022 وعدم ارتكاب أي من مخالفة وفى حالة ارتكابها سيتم مواجهتها بإجراءات رادعة.

مهلة لتوفيق الأوضاع

كما تؤكد وزارة التموين والتجارة الداخلية بأنه طبقاً للقرار الوزاري رقم 166 لسنة 2022 والخاص بضوابط وإجراءات التعامل مع سلعة الأرز باعتباره من المنتجات الإستراتيجية، والذى قد نص في أحد بنوده على تحديد مهلة أسبوع اعتبارا من يوم 19 نوفمبر 2022 وتنتهي يوم الأحد الموافق 27 نوفمبر 2022 لكافة الحائزون للأرز الشعير ولسلعة الأرز الأبيض سواء من مزارعين او تجار او مضارب وغيرهم لتوفيق الأوضاع والقيام بإخطار مديريات التموين المختصة ببيانات الأرز المخزنة لديهم طبقا ‏للنموذج المعد لذلك.

وشمل القرار الوزاري أنه يحظر حبس الأرز عن التداول ‏سواء من خلال إخفاءه او عدم طرحه للبيع او الامتناع عن ‏بيعه بأي صورة من الصور عدا الاستعمال الشخصي وأن الكميات التي يتم ضبطها بعد ‏انتهاء المهلة المحددة ينطبق ‏عليها احكام قانون حماية المستهلك وقرار رئيس مجلس ‏الوزراء رقم 4148 عام 2022 التي توجب لدى ثبوت ‏المخالفة الحبس لمدة لا تقل عن عام وتوقيع غرامة لا تقل ‏عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة ‏الأرز محل الجريمة ايهما أكبر.

التموين الارز وزارة التموين غرامة حماية المستهلك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل.. منتخب أوروبي يُهدد فيفا بالانسحاب من كأس العالم

حسام عِرِف بالمصيبة في كتب الكتاب | عريس الغفلة يكشف تفاصيل صادمة

هل اقتربت نهاية الدولار؟|الأخضر يهبط بقوة عالميا وهذا سعره مقابل الجنيه الآن

طوال 5 أيام .. موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2022

الذهب يخسر بقوة عالميا.. ومفاجأة في سعر عيار 21 الآن بمصر

ألقت عليها مياه..ميك أب أرتست تمسح وجه عروس بعد المكياج لسبب غريب..شاهد

4 ملايين دجاجة يوميا.. مفاجأة قادمة في أسعار الفراخ والبيض

شيرين عبدالوهاب في التريند من جديد.. حكاية فيديو والد حسام حبيب المحذوف

ترشيحاتنا

حيثيات حكم الإعدام لـ شاب تخلص من ضابط بمعسكر الأمن المركزي بالجيزة

كهربا ينتظم في مران الأهلي بالتتش| شاهد

حكم أداء ركعتي الفجر بعد طلوع الشمس للمسافر قبلها .. الإفتاء توضح

زيادة الرواتب.. قرار إماراتي عاجل بشأن العاملين في القطاع الخاص

الحكم صدر| قرار من جنايات الإسكندرية ضد سائق أنهى حياة مقاول بوحشية

معرض صور لـ"تان تان" بالمتحف القومي للحضارة المصرية بمناسبة العيد القومي لبلجيكا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ألقت عليها مياه..ميك أب أرتست تمسح وجه عروس بعد المكياج لسبب غريب..شاهد

أمينة شلباية: الجواز فى بيت العيلة تنازل عن الخصوصية

بورق العنب.. طريقة غريبة لعلاج الدوالي نهائيا

تحدت السلطات القطرية.. طرد مشجعة ويلز من المونديال بعد هذا الفيديو

فيديو

فسخ التعاقد مع كريستيانو رونالدو وعرض النادي للبيع.. ماذا يحدث في مانشستر يونايتد؟|فيديوجراف

الدولار والذهب يتراجعان عالميا.. وجرام 21 يسجل 1336 جنيها

برودة وشبورة ورياح .. تحذيرات من طقس اليوم

مواعيد 4 مبارايات اليوم في مونديال قطر 2022.. المغرب وكرواتيا وألمانيا تواجه اليابان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

أليس منكم رجل رشيد

رمضان طنطاوي

وماذا بعد كوب 27 ؟

د. هشام فريد

مؤتمر المناخ بين الحقيقة والنجاح والتمني

د.هادي التونسي

إسطنبول والاستفادة من تجربة تركيا السياحية

نهال علام

البطل.. شخصية مصر

مني أحمد

فيروزة لبنان

د. صموئيل عصام

فاعلية إدارة الأداء للمؤسسات الحكومية

إلهام أبو الفتح

كل سنة وأنت طيب وبخير يا ريس

اﻟﻤﺰﻳﺪ