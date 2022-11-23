تأجيل محاكمة المتهمين بخطف طفل والتعدى عليه بالقليوبية

قررت محكمة جنايات بنها بالقليوبية ، الدائرة السابعة، برئاسة المستشار ياسر بدوي سنجاب، رئيس المحكمة وعضوية المستشارين وليد محمد محمد صيرة، ومدحت مجدي مكى، ومحمود عبدالحميد السعدني، وأمين سر نادر السقا، تأجيل محاكمة 3 متهمين باستدراج وخطف طالب والتعدى عليه بطوخ، لجلسة اليوم الثانى من دور ديسمبر المقبل.

وتضمن أمر الإحالة فى القضية رقم 1414 لسنة 2022 جنح مركز طوخ، والمقيدة برقم 1433 لسنة 2022 كلى شمال بنها، أنه فى يوم 21/ 4 / 2022، قام كل من: "مهند إ.إ" 21 سنة مبلط سيراميك، و " محمد م.ع" 22 سنة سائق ميكروباص، و " عبد الرحمن إ.إ" 23 سنة مبلط سيراميك، بخطف الطفل المجني عليه " يوسف س.ع" وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع عليه ابان تواجده برفقة المتهمين الأول والثانى بمركبة آلية بأن أشهر الثاني بوجهه السلاح الأبيض تالى الوصف مهدداً اياه بالإيذاء فتمكنا من بث الرعب فى نفسه واقصائه عن أعين ذويه بشقة سكنية حال تواجد المتهم الثالث على النحو المبين بالتحقيقات.

واقترنت تلك الجناية بجناية أخرى ألا وأنهم في ذات الزمان والمكان هتكوا عرض الطفل المجني عليه " يوسف س.ع" وذلك بأنهم وعقب اتمام جريمتهم محل الاتهام السابق استغلوا تواجده تحت قبضتهم ونزعوا عنه ملابسه عنوة كاشفين عورته على النحو المبين بالتحقيقات، وسرقوا المنقولات المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق والمملوكة للمجني عليه وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع عليه بأن ارتكبوا الجريمتين محل الإتهامين متمكنين بتلك الوسيلة القسرية من بث الرعب فى نفسه وشل مقاومته والاستيلاء على منقولاته على النحو المبين بالتحقيقات .

كما اعتدوا على حرمة الحياة الخاصة للمجني عليه بأن التقطوا له مقاطع مصورة دون موافقته منتهكين خصوصيته على النحو المبين بالتحقيقات وهددوا المجني عليه بنشر المقاطع المصورة محل الإتهام السابق لحمله على اعطائهم مبالغ مالية على النحو المبين بالتحقيقات، وحازوا وأحرزوا بغير ترخيص سلاحا أبيض (مطواه) .