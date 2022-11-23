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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

هندسة القاهرة تعلن شروط الالتحاق بالانتخابات الطلابية

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

أعلن اتحاد طلاب كلية الهندسة جامعة القاهرة ، عن الشروط المطلوبة للاشتراك بالانتخابات الطلابية لعام ٢٠٢٢-٢٠٢٣ 

 

شروط الترشح لانتخابات الاتحادات الطلابية 2023 :

 

1/ أن يكون المرشح مستجدًا في فرقته الدراسية وليس باقياً للإعادة.

2/ أن يكون له نشاط طلابي موثق في الجامعة أو الكلية في مجال اللجنة المرشح لها عدا طلاب السنة الجامعية الأولى، معفيين من هذا الشرط.

3/ ألا يكون سبق مجازاته تأديبيًا بإحدى الجزاءات المنصوص عليها في اللائحة الطلابية

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انطلاقة الانتخابات الطلابية بالجامعات.. غدا

4/ ألا يكون سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

5/  ألا يكون المرشح منتميًا إلى أي تنظيم أو كيان أوجماعة إرهابية مؤسسة على خلاف القانون.

6/ أن يتقدم المرشح بأوراق ترشحه مرفقًا بها برنامجه الانتخابي في المجال المرشح له ولطلاب التعليم الإلكتروني المدمج والدراسات العليا والوافدين الحق في ممارسة كافة أنشطة الاتحاد دون أن يكون لهم حق الانتخاب أو الترشح.

جامعة القاهرة انتخابات الاتحاد الاتحادات الطلابية هندسة جامعة القاهرة كلية الهندسة جامعة القاهرة شروط الترشح لانتخابات الاتحادات الطلابية

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