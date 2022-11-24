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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تربية نوعية القاهرة تنظم مسابقة الطالب المثالي 8 ديسمبر

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

أعلنت رعاية شباب كلية التربية النوعية جامعة القاهرة ، عن مسابقة الطالب والطالبة المثاليين علي مستوي الكلية وذلك يوم الخميس الموافق 12/8 الساعة 11 صباحا بمقر الكلية.

وذلك تحت رعاية الدكتور طارق سمير عميد الكلية  ومتابعة الدكتورة حنان إسماعيل  وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب ومستشار عام الاتحاد .

جامعة القاهرة 

 

ترأس الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، اجتماع مجلس إدارة مركز التعليم المدمج، لمناقشة جدول الأعمال، بحضور أعضاء المجلس من نواب رئيس الجامعة، وعمداء عدد من الكليات، ومدير المركز، وأمين عام الجامعة.

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واستمع مجلس إدارة المركز لعرض من المراقب المالي عن مراجعة القوائم المالية للمركز خلال العام المالي 2021 - 2022 ، وتعبيرها بشفافية وعدالة عن أعمال المركز، وزيادة الإيرادات وتحقيق معدل نمو 44% عن العام الماضي.

ووجه الدكتور الخشت، بتطوير العملية التعليمية بالمركز ومواكبة التطورات العالمية في مجال التعليم المستمر، ووضع تصور للبرامج الدراسية والدورات التدريبية الجديدة التي تتواكب مع المستجدات في سوق العمل، كما وجه إدارة المركز لوضع تصور لإنشاء منصة رقمية متكاملة للتعليم والتدريب المهني للعمل كأداة لنشر العلم والمعرفة في مختلف المجالات والعلوم للوزارات والهيئات الحكومية لتدريب القيادات والكوادر وإعدادهم. 

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