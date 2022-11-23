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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تصل إلى ملايين الجنيهات.. الضرائب تعلن عن مشروع حوافز جديد

صدى البلد

قالت رشا عبد العال، معاون رئيس مصلحة الضرائب، إن العدد المتوقع تسجيله بمنظومة الفاتورة الإلكترونية يصل إلى مليون مواطن، ولكن حتى الآن تقدم فقط 150 ألف مواطن.


وأضافت "رشا عبد العال" خلال حوارها ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، أن 90% من كبار الممولين سجلوا في منظومة الفاتورة الإلكترونية، هم الذين يقومون بدفع 80% من إجمالي الحصيلة الضريبية.

 

وأكملت: تم تسجيل أكثر من 411 مليون وثيقة إلكترونية خلال الفترة الماضية فقط، حيث ساهمت المنظومة في تقليل التلاعب والفواتير الوهمية وغيرها من الأمو.
 

ولفتت إلى أن مصلحة الضرائب تعمل خلال الفترة القادمة على تنفيذ مشروع لتحفيز المواطنين على طلب الإيصال أو الفاتورة الإلكترونة، مشددة على أن هذه الحوافز يمكن أن تصل إلى ملايين الجنيهات.
 

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