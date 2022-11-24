السجيني بعد قرار الحكومة بقطع المرافق عن المعتدين على أراضي الدولة: "منزعج"

قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، في تعليقه على قرار مجلس الوزراء بشأن قطع المرافق على المتعدين على أراضي الدولة، إنه انزعج من هذا القرار.



وأضاف "السجيني" في اتصال هاتفي مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع على فضائية "إم بي سي مصر" مساء اليوم الأربعاء: "عرفنا الكلام من مجلس الوزراء وأنا انزعجت من الموضوع، واللجنة النيابية الوحيدة التي كانت خصصت اجتماع شهري لمراقبة الحكومة للتصدي على الأراضي الزراعية والمملوكة للدولة".

وتابع السجيني "عندما قدمت قانون 144 لسنة 2017 قمنا بعمل 34 اجتماعا في السنوات القادمة ولكنه لم يحقق النتائج المرجوة فوجئنا أن كم المواطنين اللي عايشين مستقرين والمرافق وصلت لهم بالملايين ولذلك هذا التشريع لم يحقق الهدف منه لأن هناك عدد كبير من المواطنين يعيشون في بيوت على أراضي الدولة ومستقرون من عشرات السنين".