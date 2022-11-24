"الصيادلة" عن وفاة الطفلتين:لا يوجد قانون يحدد من يحق له إعطاء الحقن|فيديو

تحدث الدكتور جورج عطا الله عضو مجلس نقابة الصيادلة عن واقعة وفاة طفلتين بسبب حقنة مضاد حيوي، قائلاً:"العلم بيقول أن مادة التحسس لمادة الفعالة لحقن المضاد الحيوي، تظهر من 10 دقائق و حتى 30 دقيقة، و أعراض الحساسية ظهرت على الطفلتين بعد ساعات، و بعد كده انتقلوا للمستشفى لعمل إجراءات إنقاذهم"

لا يوجد قانون يحدد ذلك



وأضاف جورج عطالله خلال مداخلة هاتفية مع برنامج " من مصر" المذاع على فضائية سي بي سي، أنه يجب كتابة إختبار الحساسية من قبل الطبيب مسبقاً، مؤكداً أنه لا يوجد نص قانوني واضح، يحدد من يحق له إعطاء الحقن.



وأوضح عضو مجلس نقابة الصيادلة، أنه يجب وجود قانون يحدد، من له الحق في إعطاء الحقن، و ما التراخيص التي يجب أن يحصل عليها، و كيفية تجهيز المكان الذي تعطى به الحقن.