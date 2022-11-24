عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مسلسل لا ينتهي..مصرع مسن في انهيار سقف عقار في مينا البصل بالإسكندرية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

شهدت منطقة مينا البصل، التابعة لحي غرب الإسكندرية، واقعة انهيار سقف عقار قديم مكون من 4 طوابق، أسفر عن مصرع شخص مسن.

وبدأت الواقعة عندما تلقى اللواء خالد البروي، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من قسم شرطة مينا البصل يفيد سقوط أجزاء من العقار رقم 18 شارع الفاضل متفرع من شارع النظام بدائرة القسم.

السقف وقع عليهم.. إصابة عاملين بعقار في منطقة سيدي جابر شرقي الإسكندرية

جولة تفقدية باستاد الإسكندرية لمتابعة الإستعدادت لانطلاق ماراثون زايد الرياضي


وعلى الفور انتقل ضباط القسم وقوات الحماية المدنية ومسئولي حي غرب رفقة الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين من الفحص أن العقار مكون من أرضي و3 طوابق، بناء قديم، أسقف خشبية.

وتبين من المعاينة أن العقار خالي من السكان عدا شخص مسن لقي مصرعه إثر انهيار الأسقف عليه وليس لديه أسرة، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة الإسعاف بكوم الدكة.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة مينا البصل، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.

الاسكندرية الحماية المدنية النيابة العامة غرب الإسكندرية مصرع شخص مدير امن الاسكندرية امن الاسكندرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب يقفز بجنون نحو 1600 جنيه.. وهذا سعر الجرام عيار 21 الآن

إنجليزي وبولندي.. أول ظهور لـ بنات عبلة كامل مع أزواجهن الأجانب

أمطار رعدية|3 ظواهر جوية تضرب البلاد اليوم والأرصاد تحذر من هذا الأمر

أجور ومرتبات القطاع الخاص .. بشرى لعمال مصر بـ قانون العمل الجديد

حالتها حرجة.. معلومات صادمة عن مرض أنغام

مفاجأة| الدولار يتراجع بقوة لأول مرة عالميًا.. وهذا سعره مقابل الجنيه الآن

بصقت على وجهي وجريت منها.. اعترافات بائع الفلافل في قضية عاملة النظافة

فرح في المنصورة والعروس حامل.. ما القصة ؟

ترشيحاتنا

رغم غيابه عن المونديال.. محمد صلاح يحقق رقمًا قياسيًا مع منتخب مصر

أخبار التكنولوجيا|بمناسبة فوز المنتخب السعودي خصم هائل على iPhone 14 .. ولو سماعة موبايلك بتشتغل ناحية واحدة بس تقدر تصلحها بنفسك في البيت

كيفية التخلص من القلق والاكتئاب.. سيطر على انفعالاتك بهذه الكلمات

حبس وغرامة 200 ألف جنيه للمخالفين .. حظر بيع أو شراء الأعضاء البشرية وفقا للقانون

أفارقة المونديال (12)..مابوانج:نعقد آمالاً كبيرة على تشوبو موتينج..وسنفتقد الفراعنة في كأس العالم

الصدقة الجارية .. شروط قبولها وهل تمنع الفقر؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أمل جديد لمصابي الزهايمر| دواء يوقف تقدم المرض.. يناير المقبل

بعد ظهورهما لأول مرة.. معلومات عن ابنة عبلة كامل وزوجها الانجليزي

أمينة شلباية تعلق على إطلالات ختام مهرجان القاهرة وتنتقد هذه الفساتين|شاهد

فرح في المنصورة والعروس حامل.. ما القصة ؟

فيديو

رغم الانتقادات.. ميريام فارس تثير الجدل بفيديو راقص على أغنية كأس العالم

مافيا المراهنات.. ريهام بكير تكشف حجم المقامرة في كأس العالم بـ هيا مونديال|فيديو

أزمة هالة صدقي وطليقها تتجدد .. الفنانة تتقدم ببلاغ إلى النائب العام |فيديوجراف

ظهرت بمهرجان القاهرة.. من هي رانيا التومي بطلة مسلسل خالد يوسف الجديد ؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

أليس منكم رجل رشيد

رمضان طنطاوي

وماذا بعد كوب 27 ؟

د. هشام فريد

مؤتمر المناخ بين الحقيقة والنجاح والتمني

د.هادي التونسي

إسطنبول والاستفادة من تجربة تركيا السياحية

نهال علام

البطل.. شخصية مصر

مني أحمد

فيروزة لبنان

د. صموئيل عصام

فاعلية إدارة الأداء للمؤسسات الحكومية

إلهام أبو الفتح

كل سنة وأنت طيب وبخير يا ريس

اﻟﻤﺰﻳﺪ