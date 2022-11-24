مسلسل لا ينتهي..مصرع مسن في انهيار سقف عقار في مينا البصل بالإسكندرية

شهدت منطقة مينا البصل، التابعة لحي غرب الإسكندرية، واقعة انهيار سقف عقار قديم مكون من 4 طوابق، أسفر عن مصرع شخص مسن.

وبدأت الواقعة عندما تلقى اللواء خالد البروي، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من قسم شرطة مينا البصل يفيد سقوط أجزاء من العقار رقم 18 شارع الفاضل متفرع من شارع النظام بدائرة القسم.



وعلى الفور انتقل ضباط القسم وقوات الحماية المدنية ومسئولي حي غرب رفقة الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين من الفحص أن العقار مكون من أرضي و3 طوابق، بناء قديم، أسقف خشبية.

وتبين من المعاينة أن العقار خالي من السكان عدا شخص مسن لقي مصرعه إثر انهيار الأسقف عليه وليس لديه أسرة، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة الإسعاف بكوم الدكة.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة مينا البصل، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.