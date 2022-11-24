محافظ أسوان يتابع مشروعات مبادرة حياة كريمة بقرية أبو هور

شدد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بتكثيف الجهود ومواصلة التنسيق بين الجهات المعنية لتذليل العقبات ودفع معدلات الإنجاز بمشروعات المبادرة الرئاسية (التطوير الشامل للريف المصرى .. حياة كريمة) داخل جميع القرى والنجوع المستهدفة ، مع الإهتمام بتركيب اللوحات التعريفية والتحذيرية بمواقع العمل المختلفة، بجانب تنفيذ أعمال اللاند سكيب وتنسيق الموقع العام حول المشروعات التى وصل تنفيذها 100% بحيث تتناسب مع الهوية البصرية المميزة لأسوان .

ومن جانبه أكد المهندس ناجح مصطفى مدير وحدة حياة كريمة بأن تنفيذاً لتوجيهات محافظ أسوان تم مواصلة الجولات الميدانية لتفقد المشروعات الجارية بالوحدة المحلية لمجلس قروى أبو هور بمركز نصر النوبة والتى يتبعها 2 قرية فرعية بإجمالى 4800 نسمة .

حياة كريمة

مشروعات حياة كريمة بقرى أسوان

وأشار ناجح مصطفى إلى أنه تم تفقد مشروع تطوير ورفع كفاءة مدرسة السيالة والمحرقة بنسبة 100% ، بالإضافة إلى مشروع إحلال وتجديد خطوط وشبكات مياه الشرب بنسبة 95% ، علاوة على تفقد مشروعات إنشاء المجمع الزراعى ومجمع الخدمات بنسبة 90 % ، فضلاً عن مشروعات تطوير مركز شباب أبوهور ، ومركز شباب السيالة والمحرقة ، بالإضافة إلى أعمال تركيب خطوط وشبكات الصرف الصحى بالقرية وتوابعها بنسبة 70 % لكل مشروع .

وكان قد تم اليوم عقد إجتماع عن طريق تقنية الفيديو كونفرانس لمناقشة الموقف التنفيذى لإدخال المرافق العامة والبنية التحتية للمشروعات المخطط تنفيذها طبقاً لبروتوكول التعاون الذى وقعه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان ، واللواء أ . ح شريف أحمد صالح رئيس هيئة تنمية الصعيد لإنشاء مجمع الصناعات الغذائية بمنطقة وادى كركر، بالإضافة إلى الشراكة فى إنشاء محطة النقل الدولى ضمن المخطط العام لإقامة أكبر منطقة لوجستية عالمية بمساحة 600 فدان ، فضلاً عن مشروع الدواجن التكاملي سيقام على مساحة 100 فدان ببنبان وتصل تكلفته الإستثمارية إلى 236 مليون جنيه .

أنشطة متنوعة

مشروعات حياة كريمة بقرى أسوان

وقد رأس الإجتماع الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ ، وذلك بحضور الدكتور حسن الشقطى المستشار الإقتصادى للمحافظة ، والمهندس سيد مدنى رئيس مركز ومدينة أسوان ، بجانب مسئولى الإسكان والطرق والجهات المختصة بالمرافق العامة ، كما حضر من جانب الهيئة المهندس محمد عوض السباعى مدير المشروعات ، بالإضافة إلى مديرى المكاتب الإستشارية المعنية بدراسات الجدوى لهذه المشروعات حيث يأتي ذلك فى إطار التعاون البناء بين محافظة أسوان وهيئة تنمية الصعيد.

ومن جانبها أوضحت الدكتورة غادة أبو زيد بأنه تم الإتفاق على تحديد كافة إحتياجات هذه المشروعات ، والمقايسات اللازمة لمياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء وغيرها ، مع الآخذ فى الإعتبار للتوسعات المستقبلية .