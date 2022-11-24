عمر خالد يحصد برونزية بطولة العالم للشباب للملاكمة

توج عمر خالد لاعب منتخب مصري للشباب، بالميدالية البرونزية في منافسات وزن تحت 92 كجم، ببطولة العالم لشباب الملاكمة، والتي تستضيفها إسبانيا خلال الفترة من 14 وحتى 26 نوفمبر الجاري.

وحصد خالد، لاعب نادي الترسانة، المركز الثالث والميدالية البرونزية بعد خسارته أمام بطل كوبا ريكاردو أدريان.

واستهل لاعب الفراعنة مبارياته بالفوز على لاعب كوريا الجنوبية شين يوو سيونج، قبل أن يفوز على الأوزبكي كينيسباييف اينازار بنتيجة 4-1.

وتضم قائمة أبناء النيل في البطولة كلا من: "عبد الله سعيد وزن 54 كجم، وأحمد محمد هيكل 63.5 كجم، ومحمد حسام 66 كجم، وتميم محمد نعيم 86 كجم، وعمر خالد 92 كجم".

ويقود منتخب مصر فنيا شريف هزع المدير الفني، ويرأس البعثة العميد أحمد فاروق نائب رئيس الاتحاد المصري للملاكمة.