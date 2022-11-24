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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

محافظ أسوان يوجه بالاستعداد لاطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال

التطعيم ضد شلل الأطفال
التطعيم ضد شلل الأطفال

أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان توجيهاته للأجهزة التنفيذية بتقديم التسهيلات والتنوية والإعلان عن إنطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال والتى تأتى فى إطار الخطة القومية للحفاظ على مصر خالية من هذا المرض ، والمقرر إنطلاقها فى الفترة من 11 إلى 14 ديسمبر المقبل ، مع تحفيز المجتمع المحلى للتعاون مع الحملة وتطعيم جميع الأطفال المستهدفين على مستوى المراكز والمدن والقرى .

وكلف اللواء أشرف عطية رؤساء المراكز والمدن بالتنسيق المسبق ومتابعة أعمال الحملة بالتعاون مع الإدارات والوحدات الصحية وتقديم كافة أوجه الدعم لفرق التطعيم بالحملة .

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الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال

ومن جانبه أكد الدكتور إيهاب حنفى وكيل وزارة الصحة بأسوان بأنه سيتم التطعيم بإستخدام الطعم الفموى سابين أحادى التكافؤ نمط ۲ ، على أن تكون إستراتيجية العمل بالحملة هو تطعيم جميع الأطفال من عمر يوم وحتى 5 أعوام مصريين ، وغير مصريين ، موضحاً بأن التطعيم سيتم عن طريق فرق تطعيم متحركة من منزل إلى منزل ، بالإضافة لفرق تطعيم  ثابتة بوحدات والميادين ، وأماكن التجمعات وجميع المناطق الحضرية والريفية على مستوى المحافظة .

وكان قد أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان تعليماته لرؤساء المراكز والمدن بالتنسيق المتواصل مع كافة الجهات المختصة لإزالة مختلف أشكال التعديات البناء أو الزراعية أو الرى سواء الصادر لها قرارات إزالة سابقة أو فى المهد أو التى يتم رصدها عبر منظومة المتغيرات المكانية للحفاظ على كل شبر من أراضى أملاك الدولة حيث تستكمل الأجهزة المعنية جهودها المتعلقة بإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة .

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جهود متنوعة

وشدد اللواء أشرف عطية على ضرورة أن يتوازى مع ذلك قيام المحليات بتنفيذ أعمال رفع الإشغالات والتراكمات والمخلفات ، بجانب القيام بمراجعة تراخيص المحلات والأنشطة التجارية المختلفة ، والتفاعل مع أى شكاوى أو مطالب جماهيرية أولاً بأول .

وفى هذا الإطار قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو بقيادة شوقى مصطفى بتنفيذ حملة إزالة فورية فى المهد لحالة تعدى بمنطقة النجاجرة شرق المدينة على قطعة أرض زراعية بنطاق حى شرق وذلك بمساحة 300 م2 ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتعدين .

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