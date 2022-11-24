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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مناقشة الموقف التنفيذى لمشروعات مجمع الصناعات الغذائية ومحطة النقل البرى بأسوان

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

عقدت الدكتورة غادة أبو زيد نائب محافظ أسوان ،   إجتماعا عن طريق تقنية الفيديو كونفرانس لمناقشة الموقف التنفيذى لإدخال المرافق العامة والبنية التحتية للمشروعات المخطط تنفيذها طبقاً لبروتوكول التعاون الذى وقعه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان ، واللواء أ . ح شريف أحمد صالح رئيس هيئة تنمية الصعيد لإنشاء مجمع الصناعات الغذائية بمنطقة وادى كركر، بالإضافة إلى الشراكة فى إنشاء محطة النقل الدولى ضمن المخطط العام لإقامة أكبر منطقة لوجستية عالمية بمساحة 600 فدان ، فضلاً عن مشروع الدواجن التكاملي سيقام على مساحة 100 فدان ببنبان وتصل تكلفته الإستثمارية إلى 236 مليون جنيه .

وقد رأس الإجتماع الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ ، وذلك بحضور الدكتور حسن الشقطى المستشار الإقتصادى للمحافظة ، والمهندس سيد مدنى رئيس مركز ومدينة أسوان ، بجانب مسئولى الإسكان والطرق والجهات المختصة بالمرافق العامة .

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هيئة تنمية الصعيد

كما حضر من جانب الهيئة المهندس محمد عوض السباعى مدير المشروعات ، بالإضافة إلى مديرى المكاتب الإستشارية المعنية بدراسات الجدوى لهذه المشروعات حيث يأتي ذلك فى إطار التعاون البناء بين محافظة أسوان وهيئة تنمية الصعيد.

ومن جانبها أوضحت الدكتورة غادة أبو زيد بأنه تم الإتفاق على تحديد كافة إحتياجات هذه المشروعات ، والمقايسات اللازمة لمياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء وغيرها ، مع الآخذ فى الإعتبار للتوسعات المستقبلية .

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أنشطة متنوعة

وأشارت الدكتورة غادة أبو زيد إلى أن مجمع الصناعات الغذائية الذى يقع على مساحة 40 فدان سيضم خطوط إنتاج لصناعات التمور ومركزات المانجو ، وغيرها من المحاصيل الزراعية التى تشتهر بها أسوان ، بجانب إنشاء محطة للنقل البرى على مساحة 168 فدان ستضم مواقف إنتظار لأكثر من 500 شاحنة تمثل الجسر البرى للحركة التجارية بين مصر والأسواق الإفريقية ، كما ستضم محطات وقود ، ومخازن ، وموتيلات ، وخدمات متنوعة كنواة لإنشاء المنطقة اللوجستية العالمية .

واصل فرع المجلس القومى للمرأة بأسوان تنظيم فعاليات برنامج جلسات الدوار للتوعية المجتمعية بمشاركة متميزة من علماء الأوقاف وبالتنسيق مع الوحدات المحلية والقروية وذلك ضمن فعاليات المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية لتحقيق التمكين الإقتصادى والإجتماعى والثقافى للأهالى داخل القرى والنجوع المستهدفة للمبادرة الرئاسية ( حياة كريمة ) وذلك تحت رعاية اللواء أشرف عطية محافظ أسوان.

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