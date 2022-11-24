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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

التبلوهات الفنية تحيي حفل اليوبيل الفضى لمتحف النوبة بأسوان

الاحتفال باليوبيل
الاحتفال باليوبيل الفضى بمتحف النوبة

شاركت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة ومن خلال فرع ثقافة أسوان برئاسة نجوى أحمد سيد في الاحتفال باليوبيل الفضي ومرور 25 عامًا لافتتاح متحف النوبة، اليوم الأربعاء، وجاء ذلك في إطار مشاركتها في جميع المناسبات القومية والمحلية.

وقدمت فرقة أسوان عرضًا متميزًا لها ومجموعة من التبلوهات الأسوانية والنوبية التي تضمنت "الكف، التاتا، الأراجيد، فضلاً عن فاصل غنائي لكلا من عادل عراب، حمادة حربي.

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أجواء إحتفالية

وجاء ذلك فى أجواء احتفالية مميزة ومبهجة ابهرت جميع الحضور خلال فعاليات احتفال الـ"اليوبيل الفضي" ومرور 25 عامًا على افتتاح متحف النوبة. 

وبدأ الاحتفال بمسرح المتحف النوبي بالسلام الجمهوري، قرآن كريم، بالإضافة إلى الكلمات الترحيبية، وتكريم المشاركين بالمعرض. 

وجاء ذلك بحضور كلاً من الدكتور عبدالمنعم سعيد، المشرف العام على شئون السياحة والآثار في أسوان، والدكتور أحمد فرمان أستاذ بكلية أثار أسوان ومستشار محافظ أسوان للسياحة والأثار والهوية البصرية، وعدد من عمداء الكليات ولفيف من الجهات المعنية والتنفيذية والشعبية في محافظة أسوان. 

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اليوبيل الفضى

وكان قد إحتفل اليوم الأربعاء متحف النوبة بأسوان باليوبيل الفضى ومرور 25 عام على افتتاحه بتنظيم معرض خاص للفنون التشكيلية، وعروض لفرقة أسوان للفنون الشعبية، واستقبال الزوار بالمجان.

وقال أحمد عبد الرحمن مدير عام المتحف إن طلاب كلية الأثار بجامعة أسوان شاركوا معنا فى الاحتفالية بمعرض للمشغولات واستقبلوا الزوار بالزى الفرعونى المميز، وتوزيع هدايا على زوار المتحف.

وأضاف عبد الرحمن أن متحف النوبة يعتبر واحدا من أهم المزارات السياحية بأسوان، و جذب مئات الآلاف من السائحين المصريين والأجانب لزيارته منذ افتتاحه في 23 نوفمبر 1997، في منطقة أثرية من أجمل المناطق الموجودة بأسوان، ويحتل المتحف ربوة عالية بجوار القباب الفاطمية الإسلامية المعروفة بالـ "77 ولي"، ويتميز بالطراز النوبي المعماري، الذي استوحاه المصممون من المقابر الفرعونية، وحصل المتحف على جائزة أغاخان لأجمل مبنى معماري في العالم عام .

وفي إطار التعاون المثمر والبناء بين جامعة أسوان والمحافظة تحت رعاية اللواء أشرف عطية محافظ أسوان والدكتور أيمن محمود عثمان رئيس الجامعة  في ترجمة وتنفيذ المشروع القومي الرؤية البصرية علي أرض  أسوان، والمشاركة الفعالة في تعظيم دور كلية الآثار في الحفاظ على التراث و تنمية المجتمع والبيئة المحيطة بمدينة أسوان. 

 

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