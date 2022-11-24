أهلي 2007 يواجه البنك الأهلي اليوم في بطولة الجمهورية

يواجه فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ٢٠٠٧ البنك الأهلي، اليوم الخميس، على ملعب الأخير، في المباراة التي تقام بين الفريقين ضمن الجولة التاسعة من بطولة الجمهورية.

يدخل أهلي ٢٠٠٧ مباراة اليوم ولديه ١٧ نقطة، جمعها من الفوز في ٥ مباريات والتعادل في مباراتين والخسارة في مباراة واحدة، حيث خسر أمام سموحة صفر - ٢، وتعادل مع فاركو ١ - ١، وفاز على الاتحاد ٣ - ١، وعلى الزمالك ٢ - ١، وعلى غزل المحلة ٢ - صفر، وعلى فيوتشر ٢ - ١، وعلى سيراميكا ٢ - ١، وتعادل مع إنبي ١ - ١، مسجلًا ١٣ هدفاً مقابل ٨ أهداف في مرماه.

ويضم الجهاز الفني لفريق ٢٠٠٧ بالأهلي أسامة زكي مديراً فنياً ووائل إسماعيل مدرباً مساعداً ومصطفى عبد العظيم مدرباً لحراس المرمى وصابر سنادة إداري الفريق وحازم عبد الرحمن طبيب الفريق وعدنان سمير مخطط الأحمال والإعداد البدني وناجح أبو زهرة إخصائي الإصابات والعلاج الطبيعي.