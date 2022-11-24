عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

3 مشروبات مرتبطة بخطر الإصابة بتصلب الشرايين .. تعرف عليها

صدى البلد

ثلاثة مشروبات مرتبطة بتراكم للكوليسترول  في الشرايين  ومخاطر القلب والأوعية الدموية ، فقد تم ربط تصلب الشرايين مع الاستهلاك المتكرر للعديد من المشروبات التي تعمل على ترسب الكالسيوم في الشرايين 

في عام 2016 ، اقترحت دراسة كورية كبيرة أن تناول ثلاثة مشروبات فقط أو أكثر من المشروبات الغازية المحلاة بالسكر كل أسبوع كان مرتبطًا بارتفاع مخاطر التكلس ، مقارنة بالأشخاص الذين لم يستهلكوا المشروبات.

وتأتي المشروبات الكحولية ضمن أخطر المشروبات أيضا التي تعمل على تصلب الشرايين الذي يمكن أن يؤدي إلى تجلط الدم  وأضاف مؤلفو الدراسة  أن خطر تكلس الشريان التاجي الواسع كان أقل بنسبة 50 في المائة لدى الأفراد الذين تناولوا مشروبًا أو اثنين من المشروبات الكحولية يوميًا ، مقارنة بمن لا يشربون."

وفي النهاية يجب الانتباه إلى أن الترطيب الجيد يوفر الحماية ضد تطور أمراض الشرايين ، وفي السياق نفسه أثارت دراسة مبكرة نُشرت في مجلة Circulation : Journal Heart Association ، أسئلة حول مخاطر التعرض طويل الأمد للزرنيخ في مياه الشرب.

الكوليسترول تراكم الكوليسترول أمراض الأوعية الدموية تصلب الشرايين الشريان التاجي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فرح في المنصورة والعروس حامل.. ما القصة ؟

الذهب يقفز بجنون نحو 1600 جنيه.. وهذا سعر الجرام عيار 21 الآن

مبلغ خرافي .. كم يتقاضى أحمد عز بعد حكم زينة الأخير

لأصحاب المعاشات.. طريقة الاستعلام عن صرف العلاوات الخمس بالخطوات

للبنات سنة أولى سواقة..عربية BYD بـ 40 ألف جنيه

زيادة المرتبات.. مفاجأة حول جمع الموظفين وأصحاب المعاشات بين العلاوة والمنحة الاستثنائية

استئصال الرحم.. التفاصيل الكاملة لحجز المطربة أنغام بالمستشفى وتدخل جراحي لإنقاذ حياتها

خسائر فادحة.. خبير لوائح يكشف عقوبة الانسحاب من كأس العالم 2022

موضوعات متعلقة

بـ إطلالة جديدة.. آيتن عامر تخطف أنظار جمهورها عبر إنستجرام

متفقدش الأمل.. 5 خطوات خارقة لتسريع حرق الدهون في الجسم بأقل مجهود

مخاطر تناول سمكة الأرنب.. تسبّب اضطرابات الجهاز التنفسي

يؤذى الكبار والصغار|بعد تحذيرات الصحة.. هؤلاء الأكثر عرضة لمضاعفات الفيروس المخلوي

أمل جديد لمصابي الزهايمر| دواء يوقف تقدم المرض.. يناير المقبل

نشرة المرأة| نوع مهمل من الخضراوات يساعد على خفض الكوليسترول بنسبة 40%.. ومايان السيد تستعرض جمالها على السجادة الحمراء

بعضها خطير.. رائحة فم كريهة عرض احذري تجاهله

احذر تناوله.. تحذيرات من دواء شائع يتناوله الملايين يزيد التهاب المفاصل وهشاشة العظام

ترشيحاتنا

هجوم إلكتروني خطير يستهدف منشآت الغاز والنفط البحرية الأمريكية.. تفاصيل

لو عايز تنظم وقتك.. هذا التطبيق يضبط إيقاع يومك بطريقة مثالية

كأس العالم.. شوط أول سلبي بين أوروجواي وكوريا الجنوبية

بلا توقف | الأمطار تغمر شوارع جدة .. شاهد

تجاوز الخطوط الحمراء.. نتنياهو يشدد من موقفه بمفاوضات تشكيل حكومة إسرائيل الجديدة

بـ كارت أصفر.. حكاية أرخص قضية في التاريخ فازت بها قطر ضد أوروبا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

3 مشروبات مرتبطة بخطر الإصابة بتصلب الشرايين .. تعرف عليها

بحضور رئيس الأركان..صد هجوم جوى والقوات الخاصة تفتح الثغرات لتأمين الشاطئ بميدوزا 12

بملابس العمليات.. شاهد أول صورة لـ أنغام داخل المستشفى

لعنة ميسي.. هل انتهت مسيرة لاعب السعودية ياسر الشهراني بعد إصابته أمام الارجنتين؟

فيديو

ملك بريطانيا وابنة ترامب .. مشاهير زاروا مصر مؤخرا

بحضور رئيس الأركان..صد هجوم جوى والقوات الخاصة تفتح الثغرات لتأمين الشاطئ بميدوزا 12

رضا الباهي: عشقي للسينما المصرية دفعني بـ"جزيزة الغفران" للقاهرة السينمائي

نقلوها فجأة للمستشفى .. تطورات الحالة الصحية لـ أنغام |تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

الذكاء الاصطناعي والذكاء التشريعي

عبد المعطى أحمد

تحية للرجل فى يومه العالمى

نهى زكريا

أليس منكم رجل رشيد

رمضان طنطاوي

وماذا بعد كوب 27 ؟

د. هشام فريد

مؤتمر المناخ بين الحقيقة والنجاح والتمني

د.هادي التونسي

إسطنبول والاستفادة من تجربة تركيا السياحية

نهال علام

البطل.. شخصية مصر

مني أحمد

فيروزة لبنان

اﻟﻤﺰﻳﺪ