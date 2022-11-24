3 مشروبات مرتبطة بخطر الإصابة بتصلب الشرايين .. تعرف عليها

ثلاثة مشروبات مرتبطة بتراكم للكوليسترول في الشرايين ومخاطر القلب والأوعية الدموية ، فقد تم ربط تصلب الشرايين مع الاستهلاك المتكرر للعديد من المشروبات التي تعمل على ترسب الكالسيوم في الشرايين

في عام 2016 ، اقترحت دراسة كورية كبيرة أن تناول ثلاثة مشروبات فقط أو أكثر من المشروبات الغازية المحلاة بالسكر كل أسبوع كان مرتبطًا بارتفاع مخاطر التكلس ، مقارنة بالأشخاص الذين لم يستهلكوا المشروبات.

وتأتي المشروبات الكحولية ضمن أخطر المشروبات أيضا التي تعمل على تصلب الشرايين الذي يمكن أن يؤدي إلى تجلط الدم وأضاف مؤلفو الدراسة أن خطر تكلس الشريان التاجي الواسع كان أقل بنسبة 50 في المائة لدى الأفراد الذين تناولوا مشروبًا أو اثنين من المشروبات الكحولية يوميًا ، مقارنة بمن لا يشربون."

وفي النهاية يجب الانتباه إلى أن الترطيب الجيد يوفر الحماية ضد تطور أمراض الشرايين ، وفي السياق نفسه أثارت دراسة مبكرة نُشرت في مجلة Circulation : Journal Heart Association ، أسئلة حول مخاطر التعرض طويل الأمد للزرنيخ في مياه الشرب.