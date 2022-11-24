نونيز وسواريز يقودان تشكيل أوروجواي أمام كوريا الجنوبية بكأس العالم

أعلن دييجو ألونسو، المدير الفني لمنتخب أوروجواي، التشكيل الأساسي لمواجهة كوريا الجنوبية، المقرر لها في تمام الثالثة عصرا، على استاد المدينية التعليمية، في إطار منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2022.

تشكيل أوروجواي:

حراسة المرمى " سيرجيو روشيت

خط الدفاع: مارتن كاسيراس - دييجو جودين - ماريا خيمينيز - ماتياس أوليفيرا.

خط الوسط : ماتياس فيسينو - فيدريكو فالفيردي - بينانكور.

خط الهجوم : باليستيري - داروين نونيز - لويس سواريز.

وتضم المجموعة الثامنة في بطولة كأس العالم 2022، منتخبات البرتغال وأوروجواي وغانا وكوريا الجنوبية.