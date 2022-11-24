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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

توجيه عاجل من وزير النقل بشأن قطارات السكة الحديد | صور

جولة وزير النقل اليوم
جولة وزير النقل اليوم

تفقد الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل والمهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربى، ورش كوم أبو راضي بمحافظة بني سويف المتخصصة في إجراء العمرات المختلفة لكافة عربات ركاب السكك الحديدية وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالعمل على توطين صناعة النقل في مصر ومنها الصناعات الخاصة بالسكك الحديدية

تفقد الوزيران  أقسام الورشة المختلفة وتابعا أعمال تطوير وتحديث ورفع كفاءة عدد من عربات الدرجة الثالثة لتصبح عربات مجددة تحيا مصر لتقديم خدمة متميزة وآمنة ونظيفة لجمهور الركاب ولضم تلك العربات لأسطول قطارات التشغيل اليومي للسكك الحديدية والذي أصبح كل عرباته التي يتم تشغيلها على خطوط الهيئة أما جديدة أو مجددة

  كما تم  التنسيق  للتعاون  بين الوزارتين لإنتاج مكونات وقطع الغيار الخاصة  بأعمال التصنيع والعمرات للعربات  و من خلال الإعتماد على  الشركات المصرية في توفير الخامات والمستلزمات وقطع الغيار اللازمة لتجديد هذه العربات بحيث يتم توفير كافة هذه المستلزمات من السوق المحلي في اطار الاعتماد على المكون المحلي اولا في كافة المشروعات للمساهمة في تقليل  العملة الصعبة ،  بالإضافة إلى أن دعم واستخدام المنتج المحلي يساعد فى توفير فرص عمل للشباب وزيادة معدلات النمو الاقتصادى وقد تم توجيه كافة المختصين من الجانبين بتكثيف الاجتماعات المشتركة خلال الفترة القادمة لسرعة تنفيذ هذا التعاون المثمر الذي سيكون نقطة انطلاقة كبيرة في خطوات التصنيع المحلي لهذه الصناعة الهامة وحيث سيتم تنفيذ هذا التعاون بالتوازي مع توطين صناعات السكك الحديديه في مصنع نيرك بشرق بورسعيد ليكون لدى مصر قواعد صناعية كبيرة تستطيع تلبية احتياجات السوق المحلي المصري ثم الانطلاق للتصدير إلي الخارج

ووجه وزير النقل خلال الجولة  بعدم خروج أي عربة من الورش الا بعد التأكد التام من الحالة الفنية لها ، وأن تتم أعمال العمرات الخاصة بالعربات بأعلى مستوى من الجودة وكذلك مراعاة عوامل الراحة للركاب واستخدام كراسي مريحه لهم في السفر والمسافات الطويلة

خاصة مع الأهمية الكبيرة لورشة كوم أبو راضي باعتبارها عصب التأمين الفني للعربات وهو ما يتطلب ضرورة الانضباط التام  في العمل لزيادة الإنتاجية    كما أشار الوزير إلى ضرورة  استمرار  تثقيف وتدريب العنصر البشري الحالي  من خلال الدورات التدريبية المختلفة و توسعة المساحة الكلية للورشة والتطوير المستمر للمعدات ودعمها بمعدات حديثة لمواكبة الطلب المتزايد علي تطوير العربات ضمن الخطة الشاملة، للتطوير المستمر لكافة ورش السكك الحديدية.

ورش عربات الركاب بكوم أبو راضي من أكبر الورش المتخصصة في عمرة وتطوير عربات الركاب للسكك الحديدية في الشرق الأوسط، وإفريقيا، وتم إنشاؤها على مساحة 75 فدانًا عام 1983 وقد تم زيادة مساحة الورشة العام الحالي بحوالي ٣٥ فدان لاستخدامها في التوسعات الجديدة في صيانة وعمرات عربات وجرارات السكك الحديدية خاصة في ضوء خطة وزارة النقل بزيادة التعاون مع الشركات المتخصصة في هذا المجال.

 

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