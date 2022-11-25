عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

لو بتحب موبايلات Oppo..عرض على أحدث موبايل ب 3000 جنيه فقط

لو بتحب موبايلات
لو بتحب موبايلات Oppo..عرض على أحدث موبايل ب 3000 جنيه فقط

أطلقت شركة أوبو Oppo الصينية الرائدة في صناعة الهواتف الذكية ، واحدا من أحدث هواتفها منذ أيام وهو هاتف Oppo A16k والذي يأتي بمجموعة من المواصفات الجيدة مع سعر رخيص. 

 

ولحسن الحظ أنه بجانب سعره المناسب، يقوم موقع نون Noon السعودي بإجراء تخفيض على هاتف Oppo A16k للإصدار بسعة 3+32 جيجابايت، ليصل سعره إلى 465 ريال سعودي (أي ما يعادل 3000 جنيه مصري تقريبا).

 

مميزات هاتف Oppo A16k

 

يتم تشغيل هاتف أوبو Oppo A16K، بواسطة معالج ميدياتك من نوع Helio G35 ، ويعمل الهاتف بواجهة المستخدم ColorOS 11.1، المرتكزة على نظام التشغيل أندرويد 11.

أرخص هواتف Oppo المنافسة لـ iPhone

هواتف Vivo تتفوق على iPhone و Oppo

ويمتاز هاتف أوبو الجديد Oppo A16K، بشاشة من نوع IPS LCD ، وبقياس 6.52 بوصة، وبجودة عرض HD+، تبلغ دقتها 720 × 1600 بكسل.

 

ويضم هاتف أوبو Oppo A16K، كاميرا خلفية أحادية بمسشعر بدقة 13 ميجابكسل، إلى جانب فلاش LED، ويمتاز بظهر مصنوع من البلاستيك وزجاج أمامي، بجانب كاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل لالتقاط صور السيلفي ومكالمات الفيديو.

 

ويحتوي هاتف أوبو Oppo A16K، بطارية قوية سعة 4230 مللى أمبير في الساعة، ويتوفر الهاتف في 3 ألوان الأزرق، والأبيض، والأسود.

 

وتشمل المزايا الأخرى لهاتف أوبو Oppo A16K، منفذ شحن microUSB، كما يدعم اثنين من شرائح SIM، والاتصال بشبكات 4G VoLTE، وWi-Fi 5، والبلوتوث 4.2، ونظام تحديد المواقع GPS، مع منفذ بقياس 3.5 ملميتر لسماعات الرأس.

أوبو OPPO Oppo A16K Noon نون

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هل يتكرر مشهد سيول جدة في مصر؟.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم

قناة مفتوحة على النايل سات تنقل مباراة البرازيل وصربيا

مات قهرا لحرمانه من ابنته.. قصة وفاة الشاب محمد القباني تهز الفيسبوك

عمرة مجانية بعد فوز السعودية على الأرجنتين| تفاصيل

كيفيه إضافة وتعديل المواليد على بطاقة التموين

مجانا..قنوات مفتوحة لإذاعة مباراة البرتغال وغانا في كأس العالم 2022.. اعرف التردد

كسر حاجز الـ11 ألف لأول مرة .. مفاجأة في أسعار الذهب الآن

مباراة واحدة على القنوات المفتوحة.. تعرف على مباريات الجمعة في المونديال وموعدها

موضوعات متعلقة

لو سماعة موبايلك بتشتغل ناحية واحدة بس تقدر تصلحها بنفسك في البيت..تفاصيل

عشان الموبايل ميجيبش شاشة.. إزاي تشيل فقاعات الهواء من تحت السكرين

كيفية إلغاء إشعارات فيسبوك المزعجة اللي بتجيلك عن صحابك.. تفاصيل

لو عايز نت سريع وميفصلش.. اشتري iPhone وأنت مغمض

أقوى عرض.. خصم 8700 جنيه على هاتف سامسونج Galaxy S22

بمناسبة فوز المنتخب السعودي.. خصم هائل على iPhone 14

لازم تجيبه في بيتك..نوكيا تطلق تابلت جديد برخص التراب

أقوى عرض.. هاتف Note 10 Pro الأفضل من شاومي بـ 6000 جنيه

ترشيحاتنا

إمام عاشور يطمئن الجمهور على صحة الونش |شاهد

وكيل الشهراني يعلن تفاصيل حالته الصحية ومدة غيابه عن الملاعب

فضل يوم الجمعة والسنن المستحبة في هذا اليوم

لو بتحب موبايلات Oppo..عرض على أحدث موبايل ب 3000 جنيه فقط

سيد معوض: أتمنى خروج أي منتخب داعم للأفكار الخاطئة من المونديال

بحب نفسي .. داليا مصطفى توجه رسالة عبر انستجرام

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد خضوع أحمد سعد لعملية تجميل.. 5 أضرار كارثية لـ حقنة البوتكس

لسه بحبه.. أجمل صور جمعت بين ريم البارودى وأحمد سعد غير منتشرة

يعمل مدرب يوجا .. معلومات عن زوج ابنة عبلة كامل البولندي

بعد الكشف عن صورها .. تصرف مفاجئ من زينب ابنة عبلة كامل

فيديو

حمة كبيرة.. ميكب أرتست تفاجئ الجميع بمكياج عروسة يوم زفافها

رونالدو يحقق رقما قياسيا.. غانا تخسر أمام البرتغال وتكسب إحترام العالم..فيديو

قرار اتحاد الكرة العاجل بـ إقالة المسئول البارز بعد الفضيحة الأخلاقية |فيديو جراف

قرار عاجل ومهم.. البنك المركزي يوقف دعم مبادرات التمويل العقاري والسيارات.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لمياء سعيد

تبلسموا وتبسموا

المستشار أسـامة الصعيدي

الذكاء الاصطناعي والذكاء التشريعي

عبد المعطى أحمد

تحية للرجل فى يومه العالمى

نهى زكريا

أليس منكم رجل رشيد

رمضان طنطاوي

وماذا بعد كوب 27 ؟

د. هشام فريد

مؤتمر المناخ بين الحقيقة والنجاح والتمني

د.هادي التونسي

إسطنبول والاستفادة من تجربة تركيا السياحية

نهال علام

البطل.. شخصية مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ