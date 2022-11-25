لو بتحب موبايلات Oppo..عرض على أحدث موبايل ب 3000 جنيه فقط

أطلقت شركة أوبو Oppo الصينية الرائدة في صناعة الهواتف الذكية ، واحدا من أحدث هواتفها منذ أيام وهو هاتف Oppo A16k والذي يأتي بمجموعة من المواصفات الجيدة مع سعر رخيص.

ولحسن الحظ أنه بجانب سعره المناسب، يقوم موقع نون Noon السعودي بإجراء تخفيض على هاتف Oppo A16k للإصدار بسعة 3+32 جيجابايت، ليصل سعره إلى 465 ريال سعودي (أي ما يعادل 3000 جنيه مصري تقريبا).

مميزات هاتف Oppo A16k

يتم تشغيل هاتف أوبو Oppo A16K، بواسطة معالج ميدياتك من نوع Helio G35 ، ويعمل الهاتف بواجهة المستخدم ColorOS 11.1، المرتكزة على نظام التشغيل أندرويد 11.

ويمتاز هاتف أوبو الجديد Oppo A16K، بشاشة من نوع IPS LCD ، وبقياس 6.52 بوصة، وبجودة عرض HD+، تبلغ دقتها 720 × 1600 بكسل.

ويضم هاتف أوبو Oppo A16K، كاميرا خلفية أحادية بمسشعر بدقة 13 ميجابكسل، إلى جانب فلاش LED، ويمتاز بظهر مصنوع من البلاستيك وزجاج أمامي، بجانب كاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل لالتقاط صور السيلفي ومكالمات الفيديو.

ويحتوي هاتف أوبو Oppo A16K، بطارية قوية سعة 4230 مللى أمبير في الساعة، ويتوفر الهاتف في 3 ألوان الأزرق، والأبيض، والأسود.

وتشمل المزايا الأخرى لهاتف أوبو Oppo A16K، منفذ شحن microUSB، كما يدعم اثنين من شرائح SIM، والاتصال بشبكات 4G VoLTE، وWi-Fi 5، والبلوتوث 4.2، ونظام تحديد المواقع GPS، مع منفذ بقياس 3.5 ملميتر لسماعات الرأس.