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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تكنولوجيا

بمناسبة فوز المنتخب السعودي.. خصم هائل على iPhone 14

صدى البلد

حقق المنتخب السعودي فوزا كبيرا على المنتخب الأرجنتيني بكأس العالم في أداء بطولي شرف كل العرب وليس السعوديين فقط، واحتفالاً بهذا النجاح تم الإعلان عن عدد من العروض القوية بمناسبة الفوز، ولعل أبرز هذه العروض على هاتف آيفون iPhone 14 Plus.

يقوم موقع نون Noon السعودي بعمل خصم هائل على هاتف iPhone 14 Plus للإصدار بسعة 128 جيجا بايت بقيمة 650 ريالا سعوديا (أي ما يعادل 4230 جنيها مصريا تقريبا) ، ليبلغ سعر الهاتف بعد الخصم 3649 ريالا سعوديا (أي حوالي 23 ألفا و 700 جنيه مصري).

 

مميزات هاتف iPhone 14 Plus

 

يعمل هاتف iPhone 14 Plus، بمعالج آبل A15 Bionic، المطور بدقة تصنيع 5 نانومتر، والذي يقدم دعما لشبكات الجيل الخامس 5G، ويقترن بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 4 جيجابايت.

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ويأتي هاتف iPhone 14 Plus بشاشة Super Retina XDR OLED، بقياس 6.7 بوصة، تتميز بدقة 1284 × 2778 بكسل، مع ذروة سطوع للمحتوى عالي الوضوح HDR10 مثل الصور ومقاطع الفيديو عند 1200 شمعة.

ويتميز هاتف آبل iPhone 14 Plus الجديد، بدعم تقنية بصمة الوجه FaceID، مع دعم مقاومة والغبار بتصنيف IP68، التي تعطي الهاتف طبقة حماية لتحمل البقاء في الماء  لمدة 30 دقيقة على عمق 1.5 مترا، بالإضافة إلى طبقة حماية من السيراميك Ceramic Shield التي توفر طبقة حماية قوية ضد الخدوش والصدمات.

ويقدم هاتف iPhone 14 Plus، كاميرا خلفية مزدوجة مع مستشعر واسع بدقة 12 ميجابكسل، ويدعم التثبيت البصري OIS، بينما تتميز الكاميرا فائقة الاتساع ultrawide بدقة 12 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا أمامية مميزة بدقة 12 ميجابكسل.

كما توجد العديد من ميزات السوفت وير بالكاميرا بوضع Action والذي يقوم بضبط الاهتزازات والحركة عند التقاط الفيديو في منتصف الحدث، بالإضافة إلى ذلك، يحتوي الهاتف على وضع سينمائي يسمح للمستخدمين بالتقاط 4K بمعدل 30 إطارًا في الثانية و 24 إطارًا في الثانية.

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