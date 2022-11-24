إحالة 64 محضرا بالمخالفات في مجال المخابز والاسواق والمحلات بالدقهلية للنيابة العامة

أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية أنه لن يسمح بالفساد خاصة في الأسواق ومحلات بيع كافة أنواع السلع لتوفير الاحتياجات اليومية للمواطنين مشيرا لتكثيف الحملات لضبط الأسعار ومنع الغش التجاري والاحتكار .

وأوضح محافظ الدقهلية أنه يتابع يوميا نتائج الحملات التموينية التي يتم تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة بتعاون الوحدات المحلية مع قطاعات التموين ومباحث التموين والصحة والطب البيطري والبيئة.

وقال محافظ الدقهلية أن الحملات التموينية التي تم تنفيذها على المخابز والأسواق والمحلات أسفرت عن تحرير 64 محضرا بالمخالفات المتنوعة في مجال المخابز والأسواق والمحلات بعدد من مراكز ومدن المحافظة.

وقرر "مختار" إحالة كافة المحاضر المحررة للنيابة العامة لإعمال شؤونها..

جاءت تصريحات محافظ الدقهلية بعد اطلاعه على التقرير الذي عرضه المحاسب السيد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية بشأن حملات التفتيش والرقابة التموينية التي تم تنفيذها علي المخابز والأسواق والمحلات بعدد من مراكزالمحافظة. ووجه"مختار" لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين ومتابعة تصرفات النيابة

وأوضح وكيل وزارة التموين بالدقهلية ان الحملات التي تم تنفيذها شملت المرور علي المخابز والأسواق والمحلات بمراكز ومدن ميت سلسيل وميت غمر ودكرنس ومحلة الدمنة والمنصورة وان المحاضر التي تم تحريرها عبارة عن 10 محاضر نقص وزن و2 محضر مواصفات محاضرتصرف فى دقيق بكمية قدرها (50 شيكارة)، محضر عدم نظافة أدوات العجن، 2 محضر عدم إعطاء بون صرف و37 محضر عدم توريد أرز شعير للمزراعين و8 محاضر عدم إعلان عن الأسعار ، 3 محاضر بيع بأزيد من السعر الرسمي ( سجائر) وقال انه تم التحفظ على 128 طن أرز شعير وأضاف أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

وقالت رحاب المزين رئيس مركز ومدينة المنصورة إن اللجنة الخماسية للمرور علي المحلات والمطاعم بنطاق المركز قامت بالمرور والتفتيش بنطاق منطقتي الزعفران والجامعة بالمنصورة أسفرت عن إعدام كميات من اللحوم والأغذية الغير صالحة للاستهلاك لتغير في خواصها الطبيعية وتم تحرير المحاضر اللازمة حيال المخالفين.

وأكد محافظ الدقهلية على تكثيف حملات الرقابة التموينية بنطاق المحافظة بالتعاون والتنسيق التام فيما بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديريات التموين ، والصحة، والطب البيطري وجهاز حماية المستهلك ومباحث التموين وذلك حرصا على صحة وسلامة المواطنين وكذا توفير مطالب واحتياجات المواطنين من السلع والمواد التموينية والتصدي لجميع أنواع المخالفات وتطبيق القانون بكل الحسم والحزم حيال المخالفين.

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