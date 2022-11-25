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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الحوت .. حظك اليوم الجمعة 25 نوفمبر 2022 : زيادة دخلك

برج الحوت
برج الحوت

تشير توقعات برج الحوت اليوم، كن شجاعًا وشجاعًا ولا تخاف أحدًا. 

ونستعرض توقعات برج الحوت اليوم الجمعة 25 نوفمبر 2022 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي.

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برج الحوت .. حظك اليوم الخميس 24 نوفمبر 2022 : ركز على تقوية جسمك

توقعات برج الحوت وحظك اليوم الجمعة 25 -11-2022

الأمور التجارية سوف تتحول لصالحك، الكفاءة ستزيد، سوف تفي بالقرارات، ستكون فعالة في جميع المجالات، مصادر الدخل ستفتح، سوف تستفيد من الفرص، سوف يؤدي بشكل إيجابي، سيتم وضع خطط طويلة الأجل.

برج الحوت وحظك اليوم على الصعيد المهني

سيتم الانتهاء من العمل الهام في الوقت المحدد، ستبقى الروح المعنوية عالية، سيكون الدخل أفضل مما كان متوقعا. كن شجاعا، سوف تحقق النجاح. 

برج الحوت وحظك اليوم على الصعيد الصحي

ستنجح في المقابلة، ستكون الظروف أفضل، سيزداد الشعور بالتعاون، ستبقى الروح المعنوية عالية، كن واثقا والمضي قدما.
برج الدلو وحظك اليوم على الصعيد العاطفي
ستقضي لحظات سعيدة، سيتم تلقي أخبار جيدة، رحلة ممتعة مع أحبائهم ممكنة، كن في وئام مع العائلة، سيكون الجميع سعداء. سوف تتحسن العلاقات

توقعات برج الحوت خلال الفترة المقبلة

يحاول مواليد الحوت تعلم بعض المهام الجديدة لزيادة الدخل.

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