محمد فضل الله يكشف أفضل موعد لإقامة بطولة كأس العالم

أكد الدكتور محمد فضل الله المستشار الاستراتيجي الرياضي الدولي أن تنظيم بطولة عالمية مثل كأس العالم أثناء استمرارية الدوريات افضل بكثير من بطولة بعد انتهاء الدوريات.

قال الدكتور محمد فضل الله المستشار الاستراتيجي الرياض الدولي عبر الصفحة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: تأملوا كأس العالم " ٢٠٢٢ " الافضل فنياً وبدنياً فالفارق كبير بين مستويات المنتخبات فى تلك البطولة والأولى من نوعها تنظيمياً فى هذا التوقيت والذى يوافق منتصف غالبية الدوريات الكروية العالمية.

وأضاف: ومستويات تلك المنتخبات فى بطولات كأس العالم التى كانت تنظم بعد انتهاء دوريات كرة القدم ( الفيفا تحتاج الى دراسة تحليلية لأفضل توقيت لاقامة كأس العالم لكرة القدم ) فتنظيم بطولة عالمية مثل كأس العالم أثناء استمرارية الدوريات افضل بكثير من بطولة بعد انتهاء الدوريات.

قمة الإثارة في كأس العالم

قاد كريستيانو رونالدو منتخب بلاده البرتغال للفوز على غانا بثلاثة أهداف مقابل هدفين ، في المباراة التي جمعتهما منذ قليل في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس العالم 2022.

الشوط الأول شهد سيطرة برتغالية، وكاد كريستيانو رونالدو أن يفتتح التسجيل للبرتغال في الدقيقة العاشرة عندما تلقى تمريرة رائعة، منفردًا بمرمى غانا، لكن حارس المرمى تصدى لتسديدته.

وارتقى كريستيانو رونالدو ليُقابل كرة عرضية من الجهة اليسرى، لكن رأسيته أخطأت طريق المرمى في الدقيقة 13.

وأشهر الحكم البطاقة الصفراء في وجه محمد قدوس لاعب غانا بعد تدخله القوي على جواو كانسيلو في الدقيقة 46.

وفي الشوط الثاني، تحديدًا في الدقيقة 65، تحصل كريستيانو رونالدو على ركلة جزاء بعد دفعه من قبل محمد ساليسو.

انبرى رونالدو لتنفيذ الركلة الجزائية، مسددًا إياها بقوة ونجاح، مانحًا بلاده التقدم.

وبهدف رونالدو، حقق اللاعب البرتغالي رقمًا قياسيًا تاريخيًا لم يحققه سواه في تاريخ بطولات كأس العالم.

وأصبح رونالدو أول لاعب يُسجل في 5 نسخ مختلفة لبطولة كأس العالم، حيث سجل في نسخ 2006، 2010، 2014، 2018.

وتمكن منتخب غانا من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 73 عن طريق أندريه أيو من متابعة لتمريرة محمد قدوس من الجهة اليسرى، حيث استغل قائد “ النجوم السوداء” خطأ فادح من دانيلو بيريرا أثناء محاولته إبعاد الكرة.

وأعاد جواو فيليكس التقدم للبرتغال بهدف في الدقيقة 78 من متابعة لتمريرة زميله برونو فيرنانديز.

وسجل البديل رافاييل لياو الهدف الثالث للبرتغال في الدقيقة 80 من متابعة لتمريرة برونو فيرنانديز أيضًا .

وأحرز بوكاري لاعب غانا هدف ثان لبلاده في الدقيقة 89 من متابعة للكرة العرضية المُرسلة من الجهة اليسرى لكنه لم يكن كافيًا لتجنيب فريقه الهزيمة.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد منتخب البرتغال لـ 3 نقاط في صدارة ترتيب المجموعة الثامنة، فيما تجمد رصيد غانا عند صفر من النقاط في المركز الرابع والأخير.