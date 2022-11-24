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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

ابنة أغنى رجل في العالم تحتفل بحملها الأول من زوجها المصري

جينيفر جيتس تعلن
جينيفر جيتس تعلن حملها الأول

أعلنت جينيفر جيتس ابنة الملياردير الأمريكي بيل جيتس عن حملها الأول من حبيبها المصري الفارس نائل نصار.

وجاء إعلان خبر حمل جينيفر جيتس الأول عبر نشر صورتين عبر حسابها بموقع إنستجرام للصور، تظهر فيهما وهي في الشهور الأخيرة من الحمل.

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نائل المصري يحتفل بعيد زواجه الأول من ابنة بيل جيتس.. فيديو وصور

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ونشرت صورتان الاولى مع زوجها نائل نصار، والثانية بمفردها، وكتبت: "مُمتنة"، ورغم نشر الصورة منذ ساعات قليلة لكنها سرعان ما تصدرت مواقع التواصل الإجتماعي إذ تتسم بشعبية كبيرة لدى متابعيها الذين تخطى عددهم نصف مليون شخص.

ابنة بيل جيتس تحتفل بعيد زواجها الأول

يأتي الإعلان عن الحمل بعد شهر من احتفالهما بذكرى زواجهما الأولى، في أكتوبر الماضي.

ونشر المصري "نائل المصري" صورة تجمعه بزوجته جينيفر بيل جيتس وعلق عليها قائلا: "ببساطة إنه أفضل يوم في حياتي.. عيد زواج سعيد لزوجتي الرائعة جينيفر جيتس، لقد حلقت معك هذا العام".

وتابع: "ما يزيدني سعادة وفرح وراحة هو معرفتي أنه لدينا عددا لا يعد من الأيام التي سنعيشها معا.. أحبك أكثر مما تعرفين".

واحتفلت جينيفر بنشر عدد من الصور خلال التجهيزات لحفل زفافهما الأسطوري الذي استمر على مدار أسبوع العام الماضي.

اغنى رجل في العالم بيل جيتس ابنة بيل جيتس نائل نصار

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