قطر والسنغال ..تعرف على موعد والقنوات المفتوحة الناقلة لمباريات اليوم في المونديال

تتواصل اليوم الجمعة 25 - 11 - 2022 مباريات كأس العالم في قطر والتي انطلقت يوم الأحد الماضي 20 نوفمبر وتستمر حتى يوم 18 ديسمبر المقبل، بمشاركة 32 منتخبًا.

موعد مباريات الجمعة 25 -11 - 2022

قطر والسنغال .. وتنطلق مباريات الجولة الثانية ، اليوم الجمعة ، في الثانية عشرة ظهرا بمباراة ويلز وإيران على ستاد أحمد بن علي المونديالي، ضمن مواجهات المجموعة الثانية والتي تضم معهما إنجلترا وأمريكا .

مباراة قطر والسنغال تنطلق في الثالثة عصرا على ملعب الثمامة ، ولقاء هولندا والإكوادور في السادسة مساء على ملعب خليفة الدولي ، والمباراتين للمجموعة الأولى بالبطولة ، على أن تختتم لقاءات الجمعة ، في التاسعة مساء بمواجهة إنجلترا وأمريكا والتي تقام على ملعب البيت.

القنوات الناقلة لمباراة الجمعة بمونديال قطر 2022

إذاعة مباراة قطر والسنغال .. ويتم بث مباريات الجمعة في المونديال عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس وقنوات الكأس القطرية ، وقد أعلنت قنوات بي إن إذاعة مباراة واحدة عبر القناة المفتوحة عبر النايل سات وهي اللقاء الأخير في اليوم بين إنجلترا وأمريكا.



كما تبث مباريات الجمعة في كأس العالم قطر 2022 عبر عدة قنوات أخرى وهي:



Gol TV spain

ITV

RTP 1

TF1 HD Suisse

TRT 1 HD

CT Sport

ARD Das Erste HD

TF1 HD France

STV HD (scotland)

RSI LA 2 HD

Alkass EXTRA One HD

Alkass EXTRA TWO HD

beIN 4K HDR

beIN Sports Connect

UTV HD (N.Ireland)

TOD App - beIN SPORTS

رونالدو أول لاعب يُسجل في 5 نسخ مختلفة لكأس العالم

وفي سياق أخر ، كان قد تقدم كريستيانو رونالدو لمنتخب بلاده البرتغال بهدف في شباك غانا، بالمباراة التي جمعت المنتخبين في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس العالم 2022 بقطر.

وسجل رونالدو الهدف الأول للبرتغال في الدقيقة 65 من ركلة جزاء تحصل عليها بعد دفعه، ليمنح بلاده التقدم.

وبهدف رونالدو، حقق اللاعب البرتغالي رقمًا قياسيًا تاريخيًا لم يحققه سواه في تاريخ بطولات كأس العالم.

وأصبح رونالدو أول لاعب يُسجل في 5 نسخ مختلفة لبطولة كأس العالم، حيث سجل في نسخ 2006، 2010، 2014، 2018.