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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

دينا الوديدي تخطف القلوب باستديو معكم بأغنية السيرة الهلالية بشكل جديد

المطربة دينا الوديدي
المطربة دينا الوديدي

حل الفنانة دينا الوديدي ضيفة على برنامج "معكم منى الشاذلي"، يوم الخميس المقبل، على فضائية CBC.

 

وقدمت الوديدي خلال البرنامج "أغنية السيرة الهلالية بطريقة أبهرت الحاضرين باستديو معكم، وهو الأمر الذى تفاعلت معه الإعلامية مني الشاذلي.

وتكشف دينا الوديدي خلال الحلقة، تفاصيل فكرة مشروع النيل، وكواليس حفلاتها التي أقيمت في دار الأوبرا ومهرجان القلعة.

كما تقدم "الوديدي" بأداء حيوي حماسي وبأسلوبها المميز إعادة صياغة للتراث بطريقتها، حيث مزجت الفنون التقليدية والغناء الشعبي بالموسيقى الحديثة، وتغنت بمجموعة من أعمالها الخاصة، كان منها “السيرة الهلالية، وعلى ورق الفل، ومشروع النيل، وتدور وترجع”.

معكم منى الشاذلى منى الشاذلى دار الأوبرا مهرجان القلعة السيرة الهلالية دينا الوديدي

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