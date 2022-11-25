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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا// أوبو تطلق Oppo Reno9 + برام 16 جيجا وسعر رخيص..ازاي تغير صوت رسالة واتساب

أخبار التكنولوجيا//أوبو
أخبار التكنولوجيا//أوبو تطلق Oppo Reno9 + برا

نشر "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

رام 16 جيجا وسعر رخيص..أوبو تطلق Oppo Reno 9 Pro+

 

أطلقت شركة أوبو الصينية الرائدة أحدث هاتف فلاجشيب لها Oppo Reno 9 Pro + ، رسميًا إلى جانب الهواتف الأخرى Reno 9 و Reno 9 Pro. و يأتي الهاتف بمجموعة من المواصفات المميزة التي تدفع إلى شرائه.

 

أكيد زهقت منها.. ازاي تغير صوت رسالة واتساب

 

يعد تطبيق واتساب WhatsApp أكثر تطبيقات المراسلة شيوعا على مستوى العالم، ويتم استخدامه بشكل دائم وربما يصيبك الملل من تكرار نغمة رنين التطبيق بشكل دائم.

 

بعد إطلاقه رسميا.. أعرف مواصفات هواوي Mate 50 Pro

 

أطلقت شركة "هواوي" عائلة هواتف Mate 50 في الصين سبتمبر الماضي، بمجموعة متنوعة منها Mate 50 و Mate 50 Pro و Mate 50E و Mate 50 RS Porsche، واحدا منها فقط تم إطلاقه رسميا في الأسواق العالمية وهو هواوي ميت 50 برو.

 

عرض الجمعة.. أرخص سعر لـ Smartwatch شاومي الجديدة

 

تعد الساعة الذكية التابعة لشركة شاومي الصينية الرائدة Redmi Watch 2 Lite، واحدة من أفضل الساعات الذكية على الإطلاق، حيث إنها تضم مجموعة من المميزات الرائعة المتعلقة بالصحة والرياضة بجانب تصميمها الأنيق، وكل ذلك مقابل سعر مناسب لا يتعدى الـ 2000 جنيه .

 

معظمهم يمين متطرف..140 ألف حساب اشتركوا في "تويتر بلو" خلال 5 أيام

 

أفاد تقرير صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، أن ما يقرب من 140 ألف مستخدم لمنصة "تويتر" اشتركوا في خدمة  تويتر بلو  الشهرية مقابل 8 دولارات، في الفترة  بين 10 و 15 نوفمبر، أي في خمسة أيام فقط، وذلك للحصول على علامة التوثيق الزرقاء والمزايا التابعة لها.

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