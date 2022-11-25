أكيد زهقت منها.. ازاي تغير صوت رسالة واتساب

يعد تطبيق واتساب WhatsApp أكثر تطبيقات المراسلة شيوعا على مستوى العالم، ويتم استخدامه بشكل دائم وربما يصيبك الملل من تكرار نغمة رنين التطبيق بشكل دائم.

لذلك سنستعرض كيفية ضبط نغمة رنين جديدة للرسائل في تطبيق واتساب على هواتف أندرويد:

1- افتح تطبيق واتساب على جهاز أندرويد. تكون أيقونة التطبيق على شكل هاتف أبيض فوق بالون محادثة أخضر وتظهر في قائمة التطبيقات.

2- انقر على أيقونة ⋮ الظاهرة أعلى الجهة اليمنى من الشاشة. يظهر هذا الزر أعلى الجهة اليمنى من الشاشة ويؤدي النقر عليه إلى فتح قائمة منسدلة.

3- انقر على خيار الإعدادات Settings من القائمة. هذا هو الخيار الأخير في القائمة المنسدلة ويؤدي النقر عليه إلى فتح قائمة الإعدادات في صفحة جديدة.

4- انقرعلى خيار الإشعارات Notifications من قائمة الإعدادات. سيؤدي ذلك إلى فتح خيارات الإشعارات والاهتزاز والرسائل المنبثقة ونغمة الرنين.

5- توجه نحو الأسفل حتى تصل إلى "قسم الرسائل"، اختر "نغمة الإشعارات" notification tone يمكنك تغيير إعدادات نغمة الرسالة والاهتزاز لمكالمات واتساب الواردة من هنا.

6- انقر على نغمة رنين لتحديدها. انقر على أي نغمة رنين في القائمة لسماع معاينة لها.

8- انقر على زر الموافقة OK الظاهر أسفل الجهة اليمنى من الشاشة. سيؤدي ذلك إلى تأكيد نغمة الرنين التي اخترتها