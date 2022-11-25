عرض الجمعة.. أرخص سعر لـ Smartwatch شاومي الجديدة

تعد الساعة الذكية التابعة لشركة شاومي الصينية الرائدة Redmi Watch 2 Lite، واحدة من أفضل الساعات الذكية على الإطلاق، حيث إنها تضم مجموعة من المميزات الرائعة المتعلقة بالصحة والرياضة بجانب تصميمها الأنيق، وكل ذلك مقابل سعر مناسب لا يتعدى الـ 2000 جنيه .

ولحسن الحظ أنه على الرغم من أن سعرها يعد مناسبا جدا، إلا أنه يوجد خصم رائع عليها في موقع نون Noon الإماراتي بقيمة 51% ليصل سعرها بعد الخصم 145 درهما إماراتي (أي ما يعادل 970 جنيها مصريا تقريبا)، وهذا السعر يعد أفضل سعر لها على الإطلاق فإذا كان لديك صديق أو قريب في السعودية لا تتردد في شرائها.

مميزات ساعة شاومي Redmi Watch 2 Lite

تمتاز ساعة شاومي الذكية Redmi Watch 2 Lite بشاشة ملونة تعمل باللمس بقياس 1.55 بوصة، وتحتوي على مستشعر SpO2 لقياس مستويات الأكسجين في الدم ومستشعر PPG عالي الدقة لتتبع معدل ضربات القلب على مدار 24 ساعة في اليوم.

وتمتاز ساعة شاومي الذكية Redmi Watch 2 Lite، بأكثر من 100 وضع للياقة البدنية مدعومة بـ 17 وضعا احترافيا، بما في اليوجا والسباحة، بالإضافة إلى إمكانيات قوية لتتبع اللياقة مع تصميم صغير وخفيف الوزن ويصل عمر البطارية إلى 10 أيام من العمل.