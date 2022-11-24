عشان الموبايل ميجيبش شاشة.. إزاي تشيل فقاعات الهواء من تحت السكرين

يساعد واقي الشاشة أو مايعرف بـ السكرين في الحفاظ على هواتفنا الذكية من الخدوش والصدمات، لكن من الممكن أن تتشكل فقاعات هواء أسفلها إذا وُضِعَت بشكل خاطئ أو إذا لم تكن شاشتك مستوية تمامًا.

وبحسب ما ذكره موقع ويكي هاو التقني، بمجرد أن تلصق واقي الشاشة على الجهاز، لا يعود بإمكانك إزالة فقاعات الهواء الواقعة في المنتصف بسهولة إلا إذا خلعت السكرين وأعدت تثبيتها من جديد.

طريقة إزالة الفقاعات من الشاشة

1- ارفع أحد أركان السكرين بشفرة حلاقة لإزالته. حرك الحافة الحادة لشفرة الحلاقة بعناية أسفل إحدى زوايا واقي الشاشة، واجعل الشفرة أفقية حتى لا تنغرس في الشاشة وتخدشها. ما إن ترفع زاوية السكرين حتى سيتبعها الباقي ويُرفَع كله ببطء من على الهاتف. هكذا ستنفكّ المادة اللاصقة الموجودة على السكرين ويمكنك نزعها كلها بأمان من على هاتفك.

2- نظف الشاشة وجففها بقطعة قماش خالية من الوبر. التصاق الغبار والوبر على هاتفك هو السبب الرئيسي لحدوث فقاعات الهواء. اغمس طرف قطعة قماش مناسبة للتنظيف في الكحول وامسح بها أنحاء شاشة هاتفك لإزالة أي غبار أو وبر. بعد استخدام قطعة قماش مبللة بالكحول، استخدم قماشة أخرى جافة وخالية من الوبر لتجفيف الشاشة تمامًا.

3- أعد وضع السكرين لكن حاذِّ حواف واقي الشاشة بأطراف الجهاز حتى لا يكون مائلًا، وعندما ترى أن واقي الشاشة وُضِع بدقة، ثبت إحدى حوافه على الشاشة واضغط ببطء للأسفل ليلتصق هذا الجزء في مكانه. سيبدأ اللاصق الموجود على ظهر السكرين في الالتصاق بالشاشة على الفور.

4- افرك بإصبعك أو ببطاقة ائتمان على سطح السكرين. بعد أن يبدأ واقي الشاشة في الالتصاق بهاتفك، اضغط لأسفل بإصبعك أو بحافة بطاقة ائتمان على منتصف الشاشة. ادفع من منتصف الشاشة إلى الحافة الخارجية حتى تحرك أي فقاعات هواء وتخرجها من أسفل السكرين. تحرك في أنحاء الشاشة كلها حتى تضغط على كل فقاعات الهواء للخارج.