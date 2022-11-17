بأستيكة.. هتصلح كل الخدوش اللي في شاشة موبايلك

صار من الشائع تعرض الهواتف للخدش، وبالطبع تكون الخدوش مزعجة جدا عند النظر إليها مما قد يدفعك لتبديل الشاشة بالكامل، لكنه لحسن الحظ يمكن للخدوش الطفيفة والمتوسطة التخلص منها في المنزل.

لإزالة الخدوش من شاشة الهاتف، يمكن تجربة إزالة خدوش الشاشة عن طريق استخدام الممحاة أو معجون الأسنان.

1- الممحاة

تمتلك الممحاة قدرة فعّالة على إزالة شروخ شاشة الهاتف المحمول، ويُمكن الاستفادة منها في ذلك من خلال اتباع الخطوات الآتية، فكل ما ستحتاجه هو ممحاة مطاطية، أو الممحاة المُلتصقة بقلم الرصاص.

الطريقة:

1- افرك شاشة الهاتف يميناً ويساراً لمدّة دقيقة كاملة.

2- فرك شاشة الهاتف للأعلى وللأسفل لمدّة دقيقة كاملة أخرى.

جدير بالذكر أنه قد تملأ الممحاة جميع فراغات الخدوش في شاشة الهاتف المحمول؛ لذلك لا ينبغي الضغط على الشاشة بشدّة عند فركها بالممحاة.

2- معجون الأسنان

الطريقة:

1- توزيع القليل من معجون الأسنان على قطعة قطنية.

2- مسح شاشة الهاتف الذكي باستعمال القطعة القطنية بحركات دائرية لطيفة، مع الحرص على عدم الاقتراب من مداخل الهاتف.

3- ترك الهاتف لمدّة ربع ساعة تقريباً.

4- مسح الشاشة من بقايا المعجون باستعمال المنديل الورقي.

5- تكرار هذه الخطوات عند الحاجة.