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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

رام 16 جيجا وسعر رخيص..أوبو تطلق Oppo Reno 9 Pro+

مواصفات وسعر Oppo
مواصفات وسعر Oppo Reno 9 Pro

أطلقت شركة أوبو الصينية الرائدة أحدث هاتف فلاجشيب لها Oppo Reno 9 Pro + ، رسميًا إلى جانب الهواتف الأخرى Reno 9 و Reno 9 Pro. و يأتي الهاتف بمجموعة من المواصفات المميزة التي تدفع إلى شرائه.

 

فبينما يعمل هاتفي أوبو Reno 9 و 9 Pro بواسطة معالج Snapdragon 778G و Dimensity 8100 ، يتميز Reno 9 Pro + بمعالج Snapdragon 8 Plus Gen 1 ، وهو معالج مخصص لهواتف الفلاجشيب. و بالإضافة إلى ذلك ، فهو أول هاتف من سلسلة Reno يصل مع دعم التثبيت البصري للصور (OIS).

رام 16 جيجا..أوبو تطلق هاتفها الرائد Oppo Reno 9 Pro+ بسعر رخيص

مواصفات هاتف Oppo Reno 9 + Pro

 

يحتوي هاتف OPPO Reno 9 Pro + على شاشة نوع AMOLED قياس 6.7 بوصة توفر دقة Full HD + ومعدل تحديث يبلغ 120 هرتز ومعدل أخذ عينات يعمل باللمس يبلغ 240 هرتز ، و تحتوي الشاشة على حواف منحنية وثقب في المنتصف في الأعلى لكاميرا السيلفي. 

 

ويقدم هاتف Oppo Reno 9 Pro + كاميرا خلفية مزدوجة الرئيسية بدقة 50 ميجابكسل مدعومة بميزة تثبيت الصور التلقائي OIS، يقترن بكاميرا فائقة الاتساع ultrawide بدقة 8 ميجابكسل وعدسة أحادية بدقة 2 ميجابكسل وفلاش LED.

  

كما زودت الشركة الهاتف بشريحة MariSilicon لالتقاط صور أكثر إشراقًا ووضوحًا في ظروف الإضاءة المنخفضة. ويدعم الهاتف تسجيل الفيديو بمعدل 60 إطارًا في الثانية بدقة 4K، وبالإضافة إلى ذلك توجد كاميرا أمامية لالتقاط صور السيلفي ومكالمات الفيديو مع مستشعر Sony IMX709 بدقة 50 ميجابكسل تدعم ضبط تلقائي للصورة.  

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يحتوي هاتف Reno 9 Pro + على معالج Snapdragon 8 Plus Gen 1 المدمجة ، والتي تعمل بسرعة 2.99 جيجاهرتز، مقترنا بـ 16 جيجا بايت من ذاكرة الوصول العشوائي رام نوع LPDDR5x وما يصل إلى 512 جيجا بايت من ذاكرة التخزين الداخلية نوع UFS 3.1.  

 

ويضم هاتف أوبو الجديد بطارية قوية تبلغ سعتها 4700 مللي أمبير في الساعة ، والتي تدعم الشحن السلكي بقوة 80 وات والشحن اللاسلكي بقوة 50 وات.

 

يعمل هاتف أوبو Reno 9 Pro + بنظام تشغيل Android 13 ، مع واجهة مستخدم ColorOS 13. وتوجد ميزات أخرى مثل بطاقة SIM المزدوجة ، و 5 G ، و Wi-Fi 802.11ax ، و Bluetooth 5.2 ، ونظام تحديد المواقع العالمي (GPS) ثنائي التردد ، و NFC ، و IR blaster ، و مكبرات صوت ستيريو ومنفذ USB-C.

 

سعر هاتف Oppo Reno 9 + Pro

 

يتوفر هاتف أوبو Reno 9 Pro + في إصدارين الأول بسعة 16 + 256 جيجابايت بسعر 559 دولارًا أمريكيًا (أي ما يعادل 13 ألف و 700 جنيه مصري)، والثاني 16 + 512 جيجابايت بسعر 615 دولارًا أمريكيًا (أي ما يعادل 15 ألف جنيه مصري). 

و يأتي بثلاثة ألوان: الذهبي والأخضر والأسود.  

OPPO Oppo Reno 9 Pro أوبو هاتف OPPO

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