عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

التشكيل الرسمي لمباراة ويلز ضد إيران في كأس العالم 2022

ويلز
ويلز

أعلن روب بيج المدير الفني لمنتخب ويلز تشكيل الفريق لمواجهة إيران في الجولة الثانية من دو مجموعات كأس العالم 2022.

txt

سداسي في الصدارة.. جدول ترتيب هدافي كأس العالم 2022

txt

مفاجآت.. ترتيب مجموعات كأس العالم 2022 بعد نهاية الجولة الأولى

ويواجه منتخب ويلز منافسه إيران في الجولة الثانية من دور مجموعات كأس العالم 2022 ، ويقام اللقاء على ملعب أحمد بن علي.

وتعادل منتخب ويلز في مباراته الأولى أمام أمريكا بهدف لمثله وحصد النقطة الأولى، فيما تغلبت إنجلترا على إيران بنتيجة 6-2

وجاء التشكيل كالتالي :

حراسة المرمى: واين هينيسي.

خط الدفاع: يس ميفام - جو رودون - بن ديفيز

خط الوسط: كونور روبرتس - إيثان أمبادو - آرون رامسي - نيكو ويليامز.

خط الهجوم: هاري ويلسون - جاريث بيل - كيفير موور.

 

تشكيل إيران ضد ويلز

حراسة المرمى: حوسيني

الدفاع: بوراليجانجي – روزبه جشمي – سيد مجيد حسيني- محمدي

الوسط: جولزاده – عزت إللهي– أحمد نور الله – إحسن حاج صافي.

الهجوم: مهدي طارمي – أزمون

منتخب ويلز ايران كأس العالم 2022 أمريكا انجلترا مهدي طارمي جاريث بيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هل يتكرر مشهد سيول جدة في مصر؟.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم

الجرام قرب على 1700 جنيه .. ارتفاع جنوني في أسعار الذهب الآن

بشرى للموظفين والمتقاعدين.. زيادة 7% في الرواتب و15% بالمعاشات في هذا الموعد

وداعا ارتفاع الدولار.. هبوط حاد عالميا ومفاجأة في سعره مقابل الجنيه الآن

الحق بيع واكسب.. قفزة مفاجئة في أسعار الذهب

أحمد حسن يفجر مفاجأة حول أزمة غرامة كهربا للزمالك.. تفاصيل

ارتفاع جديد في أسعار الذهب وتراجع الدولار عالميا

ارتفاع الأمواج وأمطار.. الأرصاد توجه تحذيرا عاجلا بشأن طقس الساعات المقبلة| تفاصيل

ترشيحاتنا

وعد أهلاوي.. أحمد حسن يعلن موعد انتهاء أزمة كهربا

بسبب التغيرات المناخية | الأرصاد تحذر من الأمطار هذا الشتاء

رئيس وزراء ماليزيا الجديد: أولويتي التعامل مع ارتفاع تكاليف المعيشة

الإمارات في طريقها لـ القمر.. تفاصيل إطلاق روفر راشد القمري خلال أيام

تعرف على الفرق بين أعراض البرد والإنفلونزا الموسمية

احذر.. 3 كلمات عظيمة لا تفوتك قبل الدخول للمسجد يوم الجمعة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تشبه العروسة.. سالي عبد السلام تثير الجدل بهذه الإطلالة| شاهد

رئيس الأركان يلتقى قائد الحرس الوطنى القبرصى

جمبسوت لافت.. بشرى تبهر متابعيها بإطلالتها في دبي| شاهد

طريقة عمل الحلاوة الطحينية في البيت.. بأسهل الخطوات

فيديو

إسبانيا تدخل التاريخ.. سباعية في شباك كوستاريكا بمونديال قطر 2022 "فيديوجراف"

وحمة كبيرة.. ميكب أرتست تفاجئ الجميع بمكياج عروسة يوم زفافها

رونالدو يحقق رقما قياسيا.. غانا تخسر أمام البرتغال وتكسب إحترام العالم..فيديو

قرار اتحاد الكرة العاجل بـ إقالة المسئول البارز بعد الفضيحة الأخلاقية |فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لمياء سعيد

تبلسموا وتبسموا

المستشار أسـامة الصعيدي

الذكاء الاصطناعي والذكاء التشريعي

عبد المعطى أحمد

تحية للرجل فى يومه العالمى

نهى زكريا

أليس منكم رجل رشيد

رمضان طنطاوي

وماذا بعد كوب 27 ؟

د. هشام فريد

مؤتمر المناخ بين الحقيقة والنجاح والتمني

د.هادي التونسي

إسطنبول والاستفادة من تجربة تركيا السياحية

نهال علام

البطل.. شخصية مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ