التشكيل الرسمي لمباراة ويلز ضد إيران في كأس العالم 2022

أعلن روب بيج المدير الفني لمنتخب ويلز تشكيل الفريق لمواجهة إيران في الجولة الثانية من دو مجموعات كأس العالم 2022.

ويواجه منتخب ويلز منافسه إيران في الجولة الثانية من دور مجموعات كأس العالم 2022 ، ويقام اللقاء على ملعب أحمد بن علي.

وتعادل منتخب ويلز في مباراته الأولى أمام أمريكا بهدف لمثله وحصد النقطة الأولى، فيما تغلبت إنجلترا على إيران بنتيجة 6-2

وجاء التشكيل كالتالي :

حراسة المرمى: واين هينيسي.

خط الدفاع: يس ميفام - جو رودون - بن ديفيز

خط الوسط: كونور روبرتس - إيثان أمبادو - آرون رامسي - نيكو ويليامز.

خط الهجوم: هاري ويلسون - جاريث بيل - كيفير موور.

تشكيل إيران ضد ويلز

حراسة المرمى: حوسيني

الدفاع: بوراليجانجي – روزبه جشمي – سيد مجيد حسيني- محمدي

الوسط: جولزاده – عزت إللهي– أحمد نور الله – إحسن حاج صافي.

الهجوم: مهدي طارمي – أزمون