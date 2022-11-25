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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

سداسي في الصدارة.. جدول ترتيب هدافي كأس العالم 2022

كأس العالم
كأس العالم

انتهت منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لـ كأس العالم 2022 المقام في قطر والذي يشارك فيه 32 منتخب من مختلف قارات العالم.

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مفاجآت.. ترتيب مجموعات كأس العالم 2022 بعد نهاية الجولة الأولى

واشتعلت المنافسة منذ البداية على صدارة هدافي كأس العالم مع تسجيل أكثر من لاعب لهدفين خلال الجولة الأولى.

وتقام منافسات كأس العالم 2022 مونديال قطر خلال الفترة من 20 نوفمبر إلى 18 ديسمبر، كما تبدأ منافسات الجولة الثانية بداية من 25 حتى 28 نوفمبر.

وجاء ترتيب هدافي كأس العالم 2022 كالتالي:

ريتشارلسون - البرازيل - هدفان

أولفييه جيرو - فرنسا - هدفان

فيران توريس - إسبانيا - هدفان

بوكايو ساكا - إنجلترا - هدفان

إينر فالنسيا - الإكوادور - هدفان

مهدي طارمي - إيران - هدفان

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