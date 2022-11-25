سداسي في الصدارة.. جدول ترتيب هدافي كأس العالم 2022

انتهت منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لـ كأس العالم 2022 المقام في قطر والذي يشارك فيه 32 منتخب من مختلف قارات العالم.

واشتعلت المنافسة منذ البداية على صدارة هدافي كأس العالم مع تسجيل أكثر من لاعب لهدفين خلال الجولة الأولى.

وتقام منافسات كأس العالم 2022 مونديال قطر خلال الفترة من 20 نوفمبر إلى 18 ديسمبر، كما تبدأ منافسات الجولة الثانية بداية من 25 حتى 28 نوفمبر.

وجاء ترتيب هدافي كأس العالم 2022 كالتالي:

ريتشارلسون - البرازيل - هدفان

أولفييه جيرو - فرنسا - هدفان

فيران توريس - إسبانيا - هدفان

بوكايو ساكا - إنجلترا - هدفان

إينر فالنسيا - الإكوادور - هدفان

مهدي طارمي - إيران - هدفان