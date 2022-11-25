عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مفاجآت.. ترتيب مجموعات كأس العالم 2022 بعد نهاية الجولة الأولى

كأس العالم
كأس العالم

انتهت منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لـ كأس العالم 2022 المقام في قطر والذي يشارك فيه 32 منتخبا من مختلف قارات العالم.

 

txt

مرتضى منصور يكشف أسباب عدم ظهوره على قناة الزمالك

txt

فيديو .. تفاصيل قرار اتحاد الكرة بشأن الواقعة غير الأخلاقية لمسئول الجبلاية

وشهدت الجولة الأولى بعض المفاجآت على رأسها فوز السعودية ضد الأرجنتين، وانتصار اليابان ضد ألمانيا، بجانب تعادل تونس والمغرب مع الدنمارك وكرواتيا.

 

ونستعرض في هذا التقرير جدول ترتيب المجموعات الثمانية بعد نهاية الجولة الأولى من كأس العالم 2022 مونديال قطر.

ترتيب مجموعات كأس العالم 2022 بعد نهاية الجولة الأولى

المجموعة الأولى

هولندا - 3 نقاط - سجل 2 - استقبل 0

الإكوادور - 3 نقاط - سجل 2 - استقبل 0

السنغال - 0 نقاط - سجل 0 - استقبل 2

قطر - 0 نقاط - سجل 0 - استقبل 2

المجموعة الثانية

إنجلترا - 3 نقاط - سجل 6 - استقبل 2

أمريكا - نقطة واحدة - سجل 1 - استقبل 1

ويلز - نقطة واحدة - سجل 1 - استقبل 1

إيران - 0 نقطة - سجل 2 - استقبل 6

المجموعة الثالثة

السعودية - 3 نقاط - سجل 2 - استقبل 1

بولندا - نقطة واحدة - سجل 0 - استقبل 0

المكسيك - نقطة واحدة - سجل 0 - استقبل 0

الأرجنتين - 0 نقطة - سجل 1 - استقبل 2

المجموعة الرابعة

فرنسا - 3 نقاط - سجل 4 - استقبل 1

الدنمارك - نقطة واحدة - سجل 0 - استقبل 0

تونس - نقطة واحدة - سجل 0 - استقبل 0

أستراليا - 0 نقطة - سجل 1 - استقبل 4

txt

خسائر فادحة.. خبير لوائح يكشف عقوبة الانسحاب من كأس العالم 2022

txt

في كأس العالم 2022.. حكم أفريقي يسمح بتواجد 12 لاعباً في الملعب

المجموعة الخامسة

إسبانيا - 3 نقاط - سجل 7 - استقبل 0

اليابان - 3 نقاط - سجل 2 - استقبل 1

ألمانيا - 0 نقطة - سجل 1 - استقبل 2

كوستاريكا - 0 نقطة - سجل 0 - استقبل 7

المجموعة السادسة

بلجيكا - 3 نقاط - سجل 1 - استقبل 0

كرواتيا - نقطة واحدة - سجل 0 - استقبل 0

المغرب - نقطة واحدة - سجل 0 - استقبل 0

كندا - 0 نقطة - سجل 0 - استقبل 1

المجموعة السابعة

البرازيل - 3 نقاط - سجل 2 - استقبل 0

سويسرا - 3 نقاط - سجل 1 - استقبل 0

الكاميرون - 0 نقطة - سجل 0 -استقبل 1

صربيا - 0 نقطة - سجل 0 - استقبل 2

المجموعة الثامنة

البرتغال - 3 نقاط - سجل 3 - استقبل 2

أوروجواي - نقطة واحدة - سجل 0 - استقبل 0

كوريا الجنوبية - نقطة واحدة - سجل 0 - استقبل 0

غانا - 0 نقطة - سجل 2 - استقبل 3

كأس العالم 2022 مونديال قطر ترتيب مجموعات كأس العالم 2022 السعودية ضد الأرجنتين اليابان ضد ألمانيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هل يتكرر مشهد سيول جدة في مصر؟.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم

الجرام قرب على 1700 جنيه .. ارتفاع جنوني في أسعار الذهب الآن

بشرى للموظفين والمتقاعدين.. زيادة 7% في الرواتب و15% بالمعاشات في هذا الموعد

وداعا ارتفاع الدولار.. هبوط حاد عالميا ومفاجأة في سعره مقابل الجنيه الآن

مجدي عبدالغني يوجه رسالة للأهلي بعد الفوز بدوري المرتبط لكرة السلة

ارتفاع جديد في أسعار الذهب وتراجع الدولار عالميا

أحمد حسن: قرار مفاجئ من كولر بشأن بيرسي تاو

دعاء أول جمعة لشهر جمادى الأولى 1444.. 10 كلمات للتوبة والرزق

ترشيحاتنا

قيمة الوديعة البنكية للسيارة هيونداي i20 بالدولار| تفاصيل

مفاجأة.. السعودية تفكر في شراء ليفربول أو مانشستر يونايتيد

سها جندي: بحث إمكانية إنشاء مركز مصري سعودي للهجرة والوظائف لتأهيل العمالة

المالية: بريطانيا.. شريك استراتيجي رئيسي لمصر.. ومستثمر أجنبي رائد بالسوق المصرية

وزير الإسكان: طرح قطع أراض بنشاط ورش صغيرة في الشروق

ما هو مرض بابا الفاتيكان الذي يعالجه أفضل طبيب للاعبي كرة القدم؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل الحلاوة الطحينية في البيت.. بأسهل الخطوات

مش عارفة ألبسه.. نورهان قنديل تثير الجدل بخلع الحجاب بعد أيام من ارتدائه

نشرة المرأة والصحة| 5 أضرار كارثية لـ حقنة البوتكس..فوائد خارقة لـ شاى البابونج

فوائد خارقة لتناول البرتقال الأحمر.. تعرف عليها

فيديو

إسبانيا تدخل التاريخ.. سباعية في شباك كوستاريكا بمونديال قطر 2022 "فيديوجراف"

وحمة كبيرة.. ميكب أرتست تفاجئ الجميع بمكياج عروسة يوم زفافها

رونالدو يحقق رقما قياسيا.. غانا تخسر أمام البرتغال وتكسب إحترام العالم..فيديو

قرار اتحاد الكرة العاجل بـ إقالة المسئول البارز بعد الفضيحة الأخلاقية |فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لمياء سعيد

تبلسموا وتبسموا

المستشار أسـامة الصعيدي

الذكاء الاصطناعي والذكاء التشريعي

عبد المعطى أحمد

تحية للرجل فى يومه العالمى

نهى زكريا

أليس منكم رجل رشيد

رمضان طنطاوي

وماذا بعد كوب 27 ؟

د. هشام فريد

مؤتمر المناخ بين الحقيقة والنجاح والتمني

د.هادي التونسي

إسطنبول والاستفادة من تجربة تركيا السياحية

نهال علام

البطل.. شخصية مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ