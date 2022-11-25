صدمة فى الوسط اللبناني.. وفاة الفنان جوزيف عبود عن عمر 72 عاما

توفى صباح اليوم الفنان اللبناني جوزيف عبود عن عمر يناهز 72 بعد سلسلة طويلة من الأعمال الفنية التى كانت سببا فى صناعة أسم جوزيف فى الدراما اللبنانية.



وتسبب خبر وفاة جوزيف عبود فى حالة صدمة داخل الوسط الفني اللبناني وحرص عدد كبير من نجوم الفن على نعي الفنان الراحل من خلال صفحاتهم الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي فيس بوك وكانت البداية مع الفنان باسم مغنية والذى نشر صورة للفنان الراحل وكتب عليها وداعا ياطيب وداعا جوزيف عبود.



ونعى تيم حسن الفنان الراحل قائلا: تعازي لعائلة ومحبي الفنان جوزيف عبود الله يرحمك وصبر أهلم .



بداية جوزيف الفنية

ممثل لبناني بدأ مشواره الفني عام 1975 في مسلسل "ناطور الحارة"، لتتوالى أعماله بعد ذلك والتي من أبرزها "الضحية" عام 1996، "ثبات ونبات" عام 2009، "لولا الحب" عام 2012، "ولاد البلد" عام 2014، "سمرا" عام 2016، "عندي قلب" عام 2018، "الهيبة" عام 2019، "الساحر" عام 2020.