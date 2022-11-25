الكرملين: تصريحات أوكرانيا بشأن استعادة القرم تؤكد رفضها حل المشاكل بطرق سلمية

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، إن تصريحات أوكرانيا بشأن استعادة القرم تؤكد رفضها حل المشاكل بطرق سلمية.



نقلت ذلك قناة (روسيا اليوم) الإخبارية، اليوم الجمعة، دون مزيد من التفاصيل.



كان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، قد صرح أمس، بأنه لن يكون هناك حل دائم للصراع دون انسحاب روسيا من جميع الأراضي الأوكرانية، مضيفا أن "المساعي إلى حل دون استعادة شبه جزيرة القرم هي مضيعة للوقت".



من ناحية أخرى، كشف استطلاع جديد أجراه مركز أبحاث الرأي العام لعموم روسيا، أن نسبة ثقة المواطنين الروس في الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ارتفعت بنسبة 0.7% عن الأسبوع الماضي، لتبلغ 78.7٪.



ووفقا لاستطلاع مركز أبحاث الرأي العام لعموم روسيا، فإن معدل الموافقة على عمل الرئيس الروسي 75٪ أي بزيادة بنسبة 1.3٪ عن الأسبوع الماضي.. فيما بلغت أرقام التقييم الإيجابية لرئيس الوزراء الروسي والحكومة الروسية 52.8٪ و49.1٪.



وأعرب المستطلعون عن ثقتهم برؤساء الفصائل البرلمانية المختلفة حيث حصل زعيم الحزب الشيوعي الروسي جينادي زيوجانوف على ثقة 33.7٪ من المستطلعين كما بلغ مستوى التأييد لحزب روسيا الموحدة بلغ 38.8٪

وأجرى استطلاع في الفترة من 14 إلى 20 نوفمبر الجاري من بين 1600 مستجيب تزيد أعمارهم على 18 عامًا.

