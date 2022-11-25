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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

سقوط عصابة سرقة الدراجات الهوائية بالشيخ زايد

صدى البلد

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من ضبط 4 أشخاص لقيامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص فيما بينهم في مجال سرقة الدراجات الهوائية بأسلوب "قطع الأسلاك" بمدينة الشيخ زايد.

 

وردت معلومات إلي المقدم كريم سمير رئيس مباحث قسم شرطة ثان الشيخ زايد بمديرية أمن الجيزة مفادها قيام 4 أشخاص، جميعهم مقيمون بمنطقة الشيخ بتكوين تشكيل عصابي تخصص فيما بينهم في نشاطه الإجرامى فى إرتكاب حوادث سرقات الدراجات الهوائية بأسلوب "قطع الأسلاك" متخذين من دائرة قسمى شرطة "أول وثان الشيخ زايد" مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

 

 وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم العديد من الوقائع على النحو المشار إليه وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

الجيزة تشكيل عصابى الشيخ زايد سرقة الدراجات الهوائية قسم شرطة ثان الشيخ زايد

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