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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أبوزيد : كلنا سفراء مصر في قمة فوربس الشرق الأوسط

السفير احمد ابوزيد
السفير احمد ابوزيد

أعرب السفير أحمد ابوزيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية ومدير المراسم الدبلوماسية عن سعادته للمشاركة في قمة فوربس الشرق الأوسط والتي تنعقد لأول مرة في مصر بمدينة الجونة على مدى ثلاثة أيام من 24 إلى 26 نوفمبر2022، بمركز الجونة للمؤتمرات والثقافة.

وشارك السفير ابوزيد وفقا لما اوضح عبر حسابه الرسمي على تويتر أن القمة عقدت تحت عنوان #ForbesMiddleEastUnder30  لأول مرة فى الشرق الأوسط على أرض مصر بمشاركة ١٢ من شباب مصر ضمن أنجح ٣٠ شاب وشابة من رواد الأعمال فى الشرق الاوسط  تحت شعار #كلنا_سفراء_لمصر

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ويستضيف الحدث الأول من نوعه رواد الأعمال والفنانين والرياضيين والمشاهير وغيرهم من أعضاء قائمة فوربس الشرق الأوسط Under 30، فضلًا عن المستثمرين وقادة الأعمال في المنطقة للتواصل وتبادل المعرفة والاستمتاع بما يقدمة المؤتمر من أشكال الترفية.

ويضم مركز الجونة للمؤتمرات والثقافة منصة رئيسية، بالإضافة إلى " Under 30 Village"، التي تحتوي على منصة أصغر، ومساحات مخصصة للرعاة، وأماكن مخصصة للمتحدثين باسم الشركات الناشئة، بما سيمكن قادة الأعمال ورواد القطاعات والضيوف على حد سواء من التفاعل والتواصل خارج الأحداث الرسمية الجارية على المسرح الرئيسي.

كما يضم المؤتمر الممتد على 3 أيام ورش عمل وتدريبات، ومسابقة لطرح أفكار المشاريع " Speed-Pitch"، فضلًا عن جلسات وحلقات نقاش يقدمها الخبراء الذين تم اختيارهم بعناية، لطرح الموضوعات التي تؤثر في عالم الأعمال والشباب اليوم.

وتدور المحادثات حول النظام البيئي للشركات الناشئة، وتطور التكنولوجيا المالية، والإمكانيات غير المستغلة في قطاع الرعاية الصحية، والتحرك نحو عالم موفر للطاقة وحماية المناخ.

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