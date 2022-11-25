تحقيق 44% نموًا في التعليم المدمج .. تجديد الاعتماد الدولي لبرنامج الهندسة المعمارية | نشاط جامعة القاهرة الأسبوعي

رئيس الجامعة يوجه بتطوير العملية التعليمية بالمركز ومواكبة التطورات العالمية في مجال التعليم المستمر

الخشت:

اعتماد اليونسكو والاتحاد الدولى لبرنامج كلية الهندسة يعد تقييما مرجعيا دوليا للجودة فى التعليم المعمارى بعد مراجعة أكاديمية دقيقة قائمة على الأدلة



شهدت جامعة القاهرة على مدار الأسبوع المنقضي، العديد من الأخبار والأحداث المهمة التي لفتت انتباه المهتمين بـ اخبار جامعة القاهرة ، وفي هذا الملف يرصد موقع صدى البلد حصاد أبرز أخبار جامعة القاهرة على مدار الأسبوع.

ترأس الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، اجتماع مجلس إدارة مركز التعليم المدمج، لمناقشة جدول الأعمال، بحضور أعضاء المجلس من نواب رئيس الجامعة، وعمداء عدد من الكليات، ومدير المركز، وأمين عام الجامعة.

واستمع مجلس إدارة المركز لعرض من المراقب المالي عن مراجعة القوائم المالية للمركز خلال العام المالي 2021 - 2022 ، وتعبيرها بشفافية وعدالة عن أعمال المركز، وزيادة الإيرادات وتحقيق معدل نمو 44% عن العام الماضي.

ووجه الدكتور الخشت، بتطوير العملية التعليمية بالمركز ومواكبة التطورات العالمية في مجال التعليم المستمر، ووضع تصور للبرامج الدراسية والدورات التدريبية الجديدة التي تتواكب مع المستجدات في سوق العمل، كما وجه إدارة المركز لوضع تصور لإنشاء منصة رقمية متكاملة للتعليم والتدريب المهني للعمل كأداة لنشر العلم والمعرفة في مختلف المجالات والعلوم للوزارات والهيئات الحكومية لتدريب القيادات والكوادر وإعدادهم.

ووجه رئيس جامعة القاهرة، بالتوسع في تقديم خدمات المركز وبرامجه التعليمية وفق أحدث نظم التعليم المدمج، واستحداث برامج جديدة بنظام التعليم المدمج تستهدف سوق العمل وفق أحدث المعايير العالمية نظرًا للزيادة المتنامية للطلاب الراغبين في الدراسة بنظام التعليم المدمج بما يتواكب مع متطلبات العصر، مشيدًا بنجاح تجربة التعليم المدمج والاختبارات الإلكترونية خلال جائحة كورونا.

وقال الدكتور الخشت، إن جامعة القاهرة كانت رائدة في إدخال نظام التعليم المدمج منذ سنوات بديلًا عن نظام التعليم المفتوح، مضيفًا أن التحول من نظام التعليم المفتوح إلى نظام التعليم المدمج يُعد من أفضل المسارات التعليمية التي تجمع بين مميزات النظم التعليمية المختلفة في نظام واحد مدمج.

من جانبه، استعرض الدكتور عصام جميل مدير مركز التعليم المدمج، تقريرًا حول إنجازات المركز وأنشطته خلال عام 2021 /2022، ومنها زيادة أعداد الطلاب، وإجراء الاختبارات أونلاين للطلاب الوافدين، وتطوير البنية التحتية والتكنولوجية للمركز، والعمل ضمن الخطة الاستراتيجية للجامعة واستحداث برامج تعليمية جديدة بنظام التعليم المدمج في مرحلتي الليسانس والبكالوريوس والدبلومات المهنية، وإعادة هيكلة المطبعة حتى تؤدي عملها على أحدث وجه، وتحديث صالة التسجيل وتحولها الرقمي، وتحول جميع الشهادات والإفادات إلى شهادات مؤمنة على أعلى درجات الجودة.



على الجانب الآخر ، تواصل جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت، إنجازاتها الأكاديمية والتعليمية دوليًا حيث حصلت كلية الهندسة جامعة القاهرة على تجديد الاعتماد الدولي لبرنامج "الهندسة المعمارية" بنظام الفصلين الدراسيين من منظمة اليونسكو والاتحاد الدولي للمعماريين، لمدة خمسة أعوام غير مشروطة، وذلك بعد زيارة لجنة من 5 معماريين من 4 دول من الاتحاد الدولي للمعماريين لقسم الهندسة المعمارية، لفحص كافة المستندات الأكاديمية للبرنامج واستعراض الإمكانيات البشرية.

وأوضح الدكتور محمد عثمان الخشت، أن حصول برنامج الهندسة المعمارية على تجديد الاعتماد الأكاديمي الدولي يضعها في مكانة تنافسية عالمية للتميز في التعليم المعماري ورفع مكانة الجامعة في التصنيفات العالمية، مشيرًا إلى أن الاعتراف ببرنامج الهندسة المعمارية من خلال اعتماد اليونسكو والاتحاد الدولي للمعماريين، يعد تقييما مرجعيا دوليا للجودة في التعليم المعماري بكلية الهندسة، حيث يتم التقييم من خلال عملية المراجعة الأكاديمية الدقيقة وغير المتحيزة والقائمة على الأدلة Evidence Based.

ومن جانبه، أوضح الدكتور حسام الدين أحمد عبدالفتاح عميد الكلية، أن لجنة الاعتماد ضمت 5 معماريين من 4 دول من الاتحاد الدولي للمعماريين لقسم الهندسة المعمارية، لفحص كافة المستندات الأكاديمية للبرنامج واستعراض الإمكانيات البشرية والمادية للبرنامج، والاطلاع على أعمال الطلاب التي تظهر المخرجات التعليمية للطلاب خلال عام أكاديمي كامل، مشيرًا إلى أن اللجنة عقدت لقاءات مختلفة مع إدارة الكلية وأعضاء هيئة التدريس والطلاب لاستبيان جودة العملية التعليمية، وانتهت إلى قرار تجديد الاعتماد الدولي للبرنامج لخمس سنوات (2022-2027) بدون شروط.

ووجه الدكتور محمد الخشت رئيس الجامعة، الشكر لأسرة الكلية وعلى رأسهم الدكتور حسام عبد الفتاح عميد الكلية، والدكتور عماد الشربيني وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور أيمن حسان رئيس مجلس قسم الهندسة المعمارية، وهيئة التدريس بالقسم، على الجهد غير المحدود الذي بذلوه لتجديد الاعتماد الدولي لبرنامج الهندسة المعمارية.