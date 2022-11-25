دعم على المصروفات .. هؤلاء هم الطلاب المستحقون | الأوراق المطلوبة

أعلنت الدكتورة جيهان عزام عميدة كلية التربية للطفولة المبكرة بجامعة القاهرة ، عن شروط التكافل للطلاب الراغبين في الحصول على دعم المصروفات للعام الجامعي ٢٠٢٢-٢٠٢٣ .

وأوضحت الدكتورة جيهان عزام ، من يستفيد من الدعم الطلاب الناجحين فقط و لمره واحده فى العام ، و يتم التعامل مع الطلاب انفسهم و ليس أولياء الأمور فى الحالات التالية ..

الأوراق المطلوبة

يتيم الابوين

- صورة من شهادة وفاة الاب و الام

- بحث اجتماعى من الوحده الاجتماعيه التابع لها السكن.

- بيان المعاش

- صورة من شهادة ميلاد الطالب

معاش ضمانى أو تكافل و كرامة مع وجود الاب

١- بيان معاش ضمانى أو تكافل و كرامة

٢- بحث اجتماعى من الوحده الاجتماعيه التابع لها



معاش ضمانى أو تكافل و كرامة مع وفاة الاب

١- بيان معاش ضمانى أو تكافل و كرامة

٢- بحث اجتماعى من الوحده الاجتماعيه التابع لها

٣- شهادة وفاة الاب

الامراض المزمنه للطالب أو أحد افراد الاسرة

- بحث اجتماعى من الوحده الاجتماعيه التابع لها

- تقرير طبى باللغة العربية يفيد حالة الطالب أو احد افراد الاسرة

- دخل الاب

الطلاق

* بحث اجتماعى من الوحده الاجتماعيه التابع لها

* صورة من قسيمة الطلاق

* صورة شهادة ميلاد الطالب