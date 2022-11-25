دعم على المصروفات .. هؤلاء هم الطلاب المستحقون | الأوراق المطلوبة

أعلنت الدكتورة جيهان عزام عميدة كلية التربية للطفولة المبكرة بجامعة القاهرة ، عن شروط التكافل للطلاب الراغبين في الحصول على دعم المصروفات للعام الجامعي ٢٠٢٢-٢٠٢٣ .
وأوضحت الدكتورة جيهان عزام ، من يستفيد من الدعم الطلاب الناجحين فقط و لمره واحده فى العام ، و يتم التعامل مع الطلاب انفسهم و ليس أولياء الأمور فى الحالات التالية ..
الأوراق المطلوبة
يتيم الابوين
- صورة من شهادة وفاة الاب و الام
- بحث اجتماعى من الوحده الاجتماعيه التابع لها السكن.
- بيان المعاش
- صورة من شهادة ميلاد الطالب
معاش ضمانى أو تكافل و كرامة مع وجود الاب
١- بيان معاش ضمانى أو تكافل و كرامة
٢- بحث اجتماعى من الوحده الاجتماعيه التابع لها
معاش ضمانى أو تكافل و كرامة مع وفاة الاب
١- بيان معاش ضمانى أو تكافل و كرامة
٢- بحث اجتماعى من الوحده الاجتماعيه التابع لها
٣- شهادة وفاة الاب
الامراض المزمنه للطالب أو أحد افراد الاسرة
- بحث اجتماعى من الوحده الاجتماعيه التابع لها
- تقرير طبى باللغة العربية يفيد حالة الطالب أو احد افراد الاسرة
- دخل الاب
الطلاق
* بحث اجتماعى من الوحده الاجتماعيه التابع لها
* صورة من قسيمة الطلاق
* صورة شهادة ميلاد الطالب