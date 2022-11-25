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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

دعم على المصروفات .. هؤلاء هم الطلاب المستحقون | الأوراق المطلوبة

طلاب الجامعات
طلاب الجامعات

أعلنت الدكتورة جيهان عزام عميدة كلية التربية للطفولة المبكرة بجامعة القاهرة ، عن شروط التكافل للطلاب الراغبين في الحصول على دعم المصروفات للعام الجامعي ٢٠٢٢-٢٠٢٣ .

وأوضحت الدكتورة جيهان عزام ، من يستفيد من الدعم الطلاب الناجحين فقط و لمره واحده فى العام ، و يتم التعامل مع الطلاب انفسهم و ليس أولياء الأمور فى الحالات التالية ..

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60 بحثا بالمؤتمر الدولي لكلية الدراسات الإحصائية في جامعة القاهرة

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إعلام القاهرة تكشف عدد المتقدمين للترشح بانتخابات اتحاد الطلاب

الأوراق المطلوبة

يتيم الابوين
- صورة من شهادة وفاة الاب و الام 
- بحث اجتماعى من الوحده الاجتماعيه التابع لها السكن. 
- بيان المعاش 
- صورة من شهادة ميلاد الطالب

معاش ضمانى أو تكافل و كرامة مع وجود الاب

١- بيان معاش ضمانى أو تكافل و كرامة

٢- بحث اجتماعى من الوحده الاجتماعيه التابع لها


معاش ضمانى أو تكافل و كرامة مع وفاة الاب

١- بيان معاش ضمانى أو تكافل و كرامة

٢- بحث اجتماعى من الوحده الاجتماعيه التابع لها

٣- شهادة وفاة الاب

الامراض المزمنه للطالب أو أحد افراد الاسرة

- بحث اجتماعى من الوحده الاجتماعيه التابع لها
- تقرير طبى باللغة العربية يفيد حالة الطالب أو احد افراد الاسرة 
- دخل الاب

الطلاق

* بحث اجتماعى من الوحده الاجتماعيه التابع لها 
* صورة من قسيمة الطلاق 
* صورة شهادة ميلاد الطالب

جامعة القاهرة أولياء الأمور تكافل و كرامة الأوراق المطلوبة شهادة ميلاد كلية التربية للطفولة المبكرة كلية التربية للطفولة التربية للطفولة المبكرة شهادة وفاة

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