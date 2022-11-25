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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحمد خالد صالح يكشف تفاصيل دوره فى فيلم 19 ب

الفنان أحمد خالد
الفنان أحمد خالد صالح

كشف الفنان أحمد خالد صالح، تفاصيل عن دوره فى فيلم 19 ب، قائلا: " الفيلم بيكلم الشخص من الداخل، وبالنسبالي دا بيكون ممتع جدا أن بعد الفيلم يتشاف يكون هناك حلقة نقاش من حوله وكل شخص يكون لديه رؤيته".

وأضاف "صالح" خلال حواره ببرنامج "معكم" المذاع عبر فضائية "سي بي سي"، تقديم الإعلامية مني الشاذلي: "شوفت شخصية نصر فى الفيلم من أبعاد كثيرة، من الخارج كمهنته كسايس، وبعيدا عن مهنته ما هي مفرداته كإنسان".

وتابع: "المخرج أحمد عبد الله فصل الشخصيات بتفاصيلها، مثل أن شخصية نصر مظلوم وأد أيه من جواه هو ضعيف جدا".
 

الفنان احمد خالد صالح فيلم 19 ب احمد خالد صالح الإعلامية منى الشاذلي 19 ب

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