استكمال بيانات القيد.. دار علوم القاهرة توجه رسالة هامة لطلاب الدراسات العليا

أعلنت كلية دار علوم جامعة القاهرة ، إعلام خاص لطلاب الدراسات العليا قسم علم اللغة .

و قالت كلية دار علوم القاهرة ، على طلاب قسم علم اللغة في برامج الماجستير الفرقة الأولى والثانية وفي الدكتوراه سرعة مراجعة الإدارة لاستكمال بيانات قيدهم .

جامعة القاهرة

تنظم كلية الدراسات العليا للبحوث الإحصائية بجامعة القاهرة تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور السيد خاطر عميد الكلية، المؤتمر السنوي الدولي الخامس والخمسين لعلوم البيانات،، وذلك خلال الفترة من 5-7 ديسمبر بمبنى الكلية.

وقال الدكتور محمد الخشت، إن جلسات المؤتمر وندواته وبحوثه تناقش العديد من الموضوعات المتعلقة بقضايا العصر ومستجداته ومنها استخدامات الذكاء الاصطناعي في مجال الاحصاء ، والنظم الذكية الاحصائية، والإحصاءات الحيوية والسكانية، والاحصاء في علوم الحاسب وبحوث العمليات، والتنقيب عن البيانات، والإحصاء الرياضي والتطبيقي وغيرها من الموضوعات المهمة في مجال علوم الاحصاء وتوظيفها في السياسات المتنوعة.