مدير مكتبة الإسكندرية: حضارة المصريين سببت تجانسا بين أطيافه على عكس أوروبا

قال الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، إن الشخصية القومية المصرية مفهوم عليها تحفظات كثيرة وكثيرين تخلوا عن استخدام مفهوم القومية المصرية، حيث أن كل مجتمع له تاريخ وهوية وله مجموعة من القيم و المبادئ والركائز التي يرتكز عليها تاريخيًا.

وأضاف "زايد" في حواره لبرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي ابراهيم عيسى، على فضائية "القاهرة والناس" اليوم الجمعة، أن المجتمعات تتغير بشكل كبير جدًا ولا يمكننا أن نقول أن المجتمع المصري ليس مثلما كان قبل 10 سنوات، موضحًا أن المجتمعات التي امتلكت حضارة تاريخية حافظت على حدودها على عكس أوروبا.

وتابع، أن هذه المجتمعات حافظت على صبغتها عبر الزمن وما تزال موجودة بحدودها القديمة إلى الآن، عكس الدول الأوروبية التي شهدت حروبًا لتحديد حدودها، ولكن الدول التي لديها تراث حضاري لدى مجتمعها طاقة داخلية للاستمرار في الزمن حتى في أوقات الأزمات.

وأردف، أن المجتمع المصري يحافظ على حالة التماسك في الأزمات على عكس مجتمعات أخرى، مؤكدًا أن المجتمع المصري لديه حضارة راسخة سببت نوع من التجانس بين أطيافه، ولا فارق بين مسيحي ومسلم بداخله.