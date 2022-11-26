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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خبير أثري: مقبرة توت عنخ أمون أعظم اكتشاف في القرن الـ21.. فيديو

توت عنخ آمون
توت عنخ آمون

أكد الدكتور حسين عبدالبصير الخبير الأثري، أن مقبرة توت عنخ أمون أعظم اكتشاف في القرن الـ21.

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اكتشفوها في عيد الحب.. أسرار وخبايا مقبرة توت عنخ آمون| تفاصيل

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احتفالا بذكرى اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون.. إقبال كبير علي المتحف المصري

وأضاف الدكتور حسين عبدالبصير الخبير الأثري، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "العاشرة"، المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"،: "مقبرة توت عنخ أمون من المقابر الأثرية المهمة"، لافتا: "الحفر للمقبرة بدأ في عام 1917 واستمر حتى 1922 دون أي نتائج مرجوة".

اكتشاف أثري

وأشار: "يوم 4 نوفمبر هو اليوم الحقيقي لاكتشاف المقبرة التي اعتبرت أعظم اكتشاف أثري في العالم، ويتم الاحتفال بهذا اليوم كل عام في 4 نوفمبر وهو عيد محافظة الأقصر التى أنشئت منذ عدة سنوات باعتبار أن هذا الاكتشاف هو الاكتشاف الأهم في هذه المدينة الأثرية العظيمة".
 

مقبرة توت عنخ أمون توت عنخ آمون اكتشاف القرن القرن الـ21 الدكتور حسين عبدالبصير

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