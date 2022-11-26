خبير أثري: مقبرة توت عنخ أمون أعظم اكتشاف في القرن الـ21.. فيديو

أكد الدكتور حسين عبدالبصير الخبير الأثري، أن مقبرة توت عنخ أمون أعظم اكتشاف في القرن الـ21.

وأضاف الدكتور حسين عبدالبصير الخبير الأثري، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "العاشرة"، المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"،: "مقبرة توت عنخ أمون من المقابر الأثرية المهمة"، لافتا: "الحفر للمقبرة بدأ في عام 1917 واستمر حتى 1922 دون أي نتائج مرجوة".

اكتشاف أثري

وأشار: "يوم 4 نوفمبر هو اليوم الحقيقي لاكتشاف المقبرة التي اعتبرت أعظم اكتشاف أثري في العالم، ويتم الاحتفال بهذا اليوم كل عام في 4 نوفمبر وهو عيد محافظة الأقصر التى أنشئت منذ عدة سنوات باعتبار أن هذا الاكتشاف هو الاكتشاف الأهم في هذه المدينة الأثرية العظيمة".

